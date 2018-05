To asylansøgere røg i totterne på hinanden

Hvidding: To 21-årige mænd, der bor på asylcentret i Hvidding, kom lørdag nat klokken 00.39 op at toppes. De slog hinanden med potter og panden, så den ene fik flækket et øjenbryn. Begge mænd sigtes nu for vold og vil på et senere tidspunkt blive afhørt via en tolk. libra