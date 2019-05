Ringen sluttes: To af Esbjergs ældste VVS-familier fusionerer

DWA VVS køber I.C. Nielsen og genforener to stærke VVS-familier i Esbjerg.

Esbjerg: Ringen sluttes på smukkeste vis, når to af Esbjergs ældste VVS-virksomheder - I. C. Nielsen fra 1929 og DWA VVS fra 1976 - fusionerer med udgangen af juni.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Fusionen forener to VVS- og smedevirksomheder, som allerede har en fælles stamtavle: Kasper Nielsen, som ejer DWA VVS sammen med sin mor Helle Nielsen, er således oldebarn til stifteren af I.C. Nielsen og nevø til virksomhedens nuværende ejer, Lars Nielsen.

- Vi har haft et rigtig godt samarbejde de senere år, og da en fusion kom på bordet, var vi ikke i tvivl. Vi kender hinanden, og de to virksomhedskulturer har meget tilfælles. Det føles som at vende hjem, siger Kasper Nielsen.

Den opfattelse deler Lars Nielsen, som fortsat vil være en del af den fusionerede virksomhed - på nedsat tid:

- Vi har fundet en fin løsning, der styrker begge virksomheder og giver et glidende generationsskifte. Alle er glade, siger Lars Nielsen.