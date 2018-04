To Esbjerg-webshops med i opløbet som årets brugerfavorit

Traditionen tro uddeler netbutikkernes interesseorganisation, FDIH, hvert år en række priser til branchens bedste, og i år er to Esbjerg-virksomheder med i front.

Esbjerg: Kids-world og Nicehair er blandt de indstillede til E-handelsprisen 2018, der bliver uddelt af Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH). De to Esbjerg-webshops er begge nomineret i kategorien "Brugernes Favorit 2018". Den eneste kategori, hvor forbrugerne selv har stået for nomineringerne. I alt 14.000 forbrugere har stemt og både Kids-world og Nicehair er endt i top 5. - Det har været så fantastisk at mærke den opbakning, vi har fået fra vores kunder. Vi er meget taknemmelige for at have fået så mange stemmer, især når der kigges på de andre finalister, siger Annette Nielsen, medstifter af Kids-world, der siden 2012 er vækstet fra seks til 75 medarbejdere. Med mere end 35.000 aktive varenumre på lageret, forhandler webshoppen alt til børn i alderen 0-16 år. Kids-world har i dag hjemme på Høgevej, men flytter i slutningen af april ind i et nyt domicil med 8000 kvadratmeter lager på Smedevej i Sædding.

Brugernes Favorit 2018



E-handelsprisen er blevet uddelt siden 2000. Kategorierne består af faste gengangere som bedste B2C virksomhed og bedste nye e-handelsvirksomhed, men fornyes også med nye kategorier, der tager bestik af trends i e-handelsverdenen. Kids-world.dk er en online forhandler af babytøj, børnetøj, fodtøj og interiør til børn. Virksomheden har eksisteret siden 2006 og beskæftiger i dag over 75 medarbejdere. Nicehair.dk har siden 2008 solgt hår- og skønhedsprodukter til både ind- og udland, og er i dag en af landets førende webshops indenfor beauty. Virksomheden har hovedsæde i Esbjerg, og beskæftiger cirka 40 administrative medarbejdere og 60 lagermedarbejdere.

Et trofæ mere til hylden Skulle Nicehair, der har hjemme på Randersvej, gå hen at vinde, vil det ikke være første gang. Danmarks største webshop indenfor skønhedsprodukter har været nomineret flere gange, og havde i 2013 også held til at tage prisen med hjem. - Det gør bestemt ikke glæden over at være nomineret igen mindre. Det er et stort skulderklap fra kunderne, siger administrerende direktør og stifter af Nicehair Tonny Nielsen Bruun.