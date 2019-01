Tjek dit postnummer: Boligpriserne stiger mest i det vestlige Esbjerg i 2019

Byens ejendomsmæglere tror også på moderate prisstigninger på huse i 2019. Boligportal vurderer, at et hus i 6710 Esbjerg vil blive omkring 54.000 kroner mere værd i løbet af året.

Esbjerg: Husejere i Esbjerg kan også i 2019 se frem til prisstigninger i alle byens postnumre.

Det viser i hvert fald en prognose over den forventede prisudvikling fra den digitale boligportal, Bolighed.dk. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter, og det er de fortsat lave renter og den høje beskæftigelse, som er medvirkende til, at pilen peger op for de næste 12 måneder.

Ifølge bolighed.dk kan husejere i de fem postnumre, som udgør den "gamle" Esbjerg Kommune se frem til at deres mursten bliver mellem 45.000 og 54.000 kroner mere værd i løbet af det år, vi netop er gået ind i.

Den største prisstigning forventes i postnummer 6710 Esbjerg V, som omfatter Hjerting, Sønderris, Guldager og Sædding-Fovrfeld. Her spås værdistigningen i det næste års tid at andrage 54.103 kroner, mens det samme hus i løbet af to år ventes at blive lidt mere end 100.000 kroner værd.

Også husejerne i midtbyen og postnummer 6700 kan finde smilet frem med udsigt til en gennemsnitlig værdistigning på 53.969 kroner, mens prognosen spår, at huse i 6715, som blandt andet er Gjesing og Tarp-Bryndum, bliver 48.078 kroner mere værd i 2019. I Esbjerg Ø og 6731 Tjæreborg vurderes husene at stige omkring 45.000 kroner i 2019.