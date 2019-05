Tjæreborgs naturperle har fået sit navn

Esbjerg: Tjæreborg Søerne, Tjæreborgs Grønne Oase, Åndehullet Tjæreborg. Der har været flere navne i spil til det store naturområde omkring Tjæreborgs gamle fiskepark, men efter en konkurrence på Facebook og en votering hos Stednavneudvalget ved Københavns Universitet, er valget faldet på Tjæreborg Gamle Grusgrave.

- Jeg er personligt rigtig glad for navnet. Jeg havde frygtet, vi ville ende med et eller andet fancy såsom Tjæreborg Sea Resort, som ingen alligevel ville ende med at bruge. Det kan godt være, at ordet grusgrav ikke umiddelbart har en lukrativ klang, men jeg synes, det er et fint navn til et fint område, siger formand for Teknik & Byggeudvalget Søren Heide Lambertsen (S).

Med dåben veloverstået er man nu klar til at sende den strategiske masterplan i høring. Planen dækker et område, der strækker sig fra Tradsborgvej i nord til Hulvej i syd, og mellem Nordre Strandvej mod vest og Ejlif Krogagers Vej i øst. Der er tale om et naturareal på i alt 29 hektar.

Arbejdet med planen blev igangsat af byrådet i marts, og planen tager afsæt i lokalplanen for området og et offentligt dialogmøde, hvor blandt andet skolen, børnehaven og de lokale dagplejemødre er blevet bedt om at byde ind.