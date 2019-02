Tjæreborgs bibliotek endnu mere for børn

Det kan give lidt mere larm, men fremtiden ser lys ud for det fælles Tjæreborg Folke- og Skolebibliotek. Nytænkning og flere bogtitler varsler en spændende fremtid for bogelskere.

TJÆREBORG: Så er det nye folke- og skolebibliotek åbnet i Tjæreborg. Skolens 450 elever gik i en kæde med flag fra skolen til biblioteket, hvor den festlige åbning blev markeret fredag formiddag med, at alle flagene blev plantet i nogle store krukker og fire balloner sendt til vejrs. - Happeningen markerede, at det er nu, det sker. Nu Tjæreborg Folke- og Skolebibliotek tager hul på en helt ny fremtid. Det var en festdag med glade børn, solen skinnede, og nu var et stort forarbejde blevet til virkelighed med et fælles bibliotek for alle Tjæreborgs borgere og skolebørn, fortæller bibliotekar Hanne Poulsen. Der er dog ikke plads til 450 børn på biblioteket, så børnenes rejse gik lidt længere om bag skolen, hvor der var fastelavnsboller, juice og kaffe. Sammen med det fælles bibliotek vil der i fremtiden være tre mindre satellitter med bøger til eleverne på Tjæreborg Skole. Til det fælles bibliotek for alle er der indkøbt 2000 bøger og andre materialer.

ÅBNINGSTIDER Hver dag klokken 07.00 - 22.00Der er personale tilstede: Mandag og torsdag klokken 14.00 -17.00 Tirsdag klokken 10.00 - 14.00 Fredag klokken 10.00 - 13.00

Foto: TOMMY RASMUSSEN Da de fire balloner steg til vejrs, blev de fulgt af glade børneøjne. Foto: Tommy Rasmussen

Pladsmangel på skolen Hanne Poulsen understreger, at der ikke er tale om et sparebibliotek. - Der var pladsmangel på skolen, fordi Tjæreborg er en by i udvikling. Derfor prøver vi at lave noget nyt og udnytte ressourcerne optimalt. I forrige byrådsperiode var Tjæreborg Bibliotek i fare for at blive erstattet af en bogbus. Borgerne i Tjæreborg har to gange indenfor de seneste ti år stået sammen for at beholde biblioteket og med over 1200 underskrifter vist, hvor meget biblioteket betyder for byen. Det fik politikerne til at ændre mening, og da biblioteket blev reddet, gik man i gang med en voldsom modernisering af det nedslidte og kedelige bibliotek og indførte som første sted i kommunen selvbetjeningsbibliotek med ubemandet bibliotek i noget af åbningstiden.

Foto: TOMMY RASMUSSEN Børnene gik i kæde fra skolen til biblioteket, hvor de nu skal til at komme meget mere. Foto: Tommy Rasmussen

Et skridt videre Og nu går man så skridtet videre i nytænkningen, så de almindelige biblioteksgæster og skolebørnene mødes omkring bøger og alle de andre aktiviteter og muligheder, der er i det moderne bibliotek, der også er et kulturhus. - Borgerne skal være forberedte på mere liv på biblioteket. Der kan være én skoleklasse ad gangen herovre, men de kommer sammen med deres lærer. Det bliver forhåbentlig godt for borgerne. Børn er jo altid forbundet med glæde og måske lidt larm. Jeg håber, Tjæreborgs borgere vil glæde sig over biblioteket, siger teamlederen, der forsikrer, at biblioteket kan tilgodese alle aldersgrupper.