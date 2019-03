Tjæreborg kan se frem til ny kunstgræsbane

Mangler kun grønt lys fra byrådet - stor lokal opbakning har været afgørende for, at projektet kan blive til virkelighed.

Tjæreborg: Fodboldspillere i Tjæreborg kan se frem til nye og bedre rammer for deres sport fra sensommeren, hvor en ny kunstgræsbane forventes at stå klar.

Løfter i flok

Tjæreborg Idrætsforening og borgerne i Tjæreborg har med deres indsats vist, at det hjælper at løfte i flok, når nye initiativer skal se dagens lys.

Gennem alt fra levering af eget arbejde på projektet til husstandsindsamlinger, tilskud fra fonde og forskellige arrangementer i Tjæreborg har de rejst 2,5 millioner kroner.

- Jeg er glad for, at vi ved fælles hjælp kan forbedre vilkårene for fodboldsporten i Tjæreborg. Byrådet har tidligere truffet en principbeslutning om, at kunstgræsbaner i Esbjerg Kommune skal finansieres med 50 procent eksterne midler. Den lokale indsats i Tjæreborg er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan videreudvikle vores kommune, siger formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune, May-Britt Andrea Andersen.