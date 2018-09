Tjæreborg-firma beskylder stort energikoncern for unfair konkurrence

Det store lokale entreprenørfirma, Tjæreborg Industri, oplever, at energikoncernen Verdo bruger elkundernes penge til at dumpe priserne på det private marked for mellemstore energianlæg.

Esbjerg: Hos Tjæreborg Industri ryster de på hovedet i en grad, så det hæderkronede firma, grundlagt tilbage i 1881, nu overvejer helt at droppe et bestemt forretningsområde.

Det sker ifølge Magasinet Arbejdsgiverne, fordi Tjæreborg Industri sammen med et andet firma fra Herning, Aktive Energi Anlæg, mener sig udsat for en unfair konkurrence fra det store energiselskab Verdo med hovedsæde i Randers.

Sagen er den, at Verdo, der har monopol på el-nettet omkring Randers og forsyner borgere med vand og varme, for et par år siden købte entreprenørselskabet Industrivarme A/S for at gå ind i markedet for opførsel af mellemstore energianlæg til tocifrede millionbeløb. Lige siden har Tjæreborg Industri oplevet, at Verdo går ud med unormalt lave priser. Tjæreborg Industri har endda ganske usædvanligt fremlagt sine tal i forskellige udbud, og i for eksempel udbuddet om et flisanlæg til Kjellerup Fjernvarme var Verdo hele 26 procent billigere. Normalt ligger højeste og lavest bud indenfor en ramme på fem til otte procent.

- På det danske marked er der syv-otte virksomheder, der kan byde på disse typer energianlæg. Her har Industrivarme A/S tidligere givet skarpe bud og derfor også vundet sin andel af licitationerne. Men det er aldrig sket med bud så lave. Med vores erfaring kan vi se, at denne aktør har sat sig for at købe markedsandele. Det er ganske enkelt underbud, siger medindehaver og direktør Marianne Sørensen, Tjæreborg Industri.