28. august offentliggøres stor mindestenen ved overkørsel 26 på Hillerup Markvej for at markere sejren over Banedanmark.

Hillerup: Mindet om sejren over Banedanmark ved overkørsel 26 skal foreviges, og det skal det med en tonstung sten med en mindeplade, der stilles op i vejkanten få meter øst for overkørslen på Hillerup Markvej.

Beboerne og de lokale, der deltog i den ugelange demonstration mod Banedanmarks entreprenørmaskiner, har nu meldt ud, at offentliggørelsen af mindestenen skal finde sted tirsdag 28. august kl. 17.30, hvor de håber rigtigt mange har lyst til at møde op og fejre begivenheden sammen med dem.

- Vi er igang med at invitere politikere fra Esbjerg Kommune med, for dette er også en tak til dem for det store arbejde, de gjorde i sagen, siger Knud Johnsen og forklarer, at det formentlig bliver medlem af Teknik & Byggevalget, Anders Rohr Jørgensen(V), der selv har bopæl på Hillerup Markvej.

Knud Johnsen mener offentliggørelsen af mindepladen er en god og humoristisk afslutning på sagen om overkørsel 26, og han håber, at også folk fra Tønder Kommune, der i deres område selv kæmpede mod Banedanmark omkring de lukningstruede overkørsler, vil komme til Hillerup Markvej og være med til offentliggørelsen, hvor der serveres en øl og en vand til de fremmødte.