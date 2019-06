Tip- og tiptipoldebørn kommer til åbning af Riis-museum

Amerikanske slægtninge af Jacob A. Riis rejser til Ribe i anledning af åbningen af museet viet til ham. Tiptipoldebarn på 14 år skal fortælle 8. klasser om Riis' kamp for sociale reformer i datidens New York.

Ribe: Adskillige efterkommere af Jacob A. Riis har meldt deres ankomst til Ribe fra USA i forbindelse med åbningen af Sydvestjyske Museers Jacob A. Riis Museum i Sortebrødegade.

Blandt de tilrejsende fra USA er Lela Riis Agnew og David Agnew og parrets to sønner, 14-årige Dallas Agnew og Riis Agnew på 11 år.

Lela Riis Agnew er tipoldebarn af Jacob A. Riis og sønnerne Dallas og Riis er dermed tiptipoldebørn, og under opholdet i Ribe vil familien gøre deres for at forny det danske kendskab til Jacob A. Riis og hans indædte kamp for at forbedre levevilkårene for New Yorks immigrantbefolkning i de trøstesløse lejekaserner.

En kamp for at give de fattige en retfærdig behandling og muligheden for at opnå en bedre tilværelse, der gjorde Jacob A. Riis til nær ven med den senere præsident Theodore Roosevelt, som kaldte Riis "New Yorks mest nyttige borger" og hyldede ham som "en ideel amerikaner".

- Ud over Lela, Dallas og Riis kommer der en række andre oldebørn og tipoldebørn. Flere af dem har ikke set hinanden i et halvt århundrede, så vi er med til at bringe dem sammen her, siger direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, der har skabt kontakten til Jacob A. Riis' efterkommere på flere arbejdsrejser til USA.

- Selv om de nu er 4. og 5. generation, bærer mange i familien stadig Riis i navnet, og flere af kvinderne hedder Caroline som Jacobs mor, siger Flemming Just.