Tiltalte ville ikke snakke om voldsepisode

Tre mænd er tiltalt for bevidst påkørsel af en bil og efterfølgende overfald og grov vold mod en mand. Politiet mener, der er tale om et opgør mellem Esbjergs to bander

De tre nægtede pure at have noget med voldsepisoden på motorvejen at gøre, og at de skulle have tilknytning til banden i Kvaglund-området.

Politiet mener, at offeret er tilknyttet Stengårdsvejgruppen, og at de tre tiltalte er en del af den rivaliserende gruppe i Kvaglund-området.

Politiet mener, at de var blandt de gerningsmænd, der den 21. februar på en tilkørselsrampe til motorvejen ved Korskroen bevidst påkørt en anden bil og kastede store sten og flasker på bilen. Efterfølgende blev en mand hevet ud af den anden bil, og han blev med et baseballbat slået adskillige gange på kroppen og i hovedet, og der blev peget på ham med en pistollignende genstand.

Det var også tilfældet fredag, hvor sagen mod tre mænd på henholdsvis 30, 28 og 28 år tog sin begyndelse. De er tiltalt for grov vold, trusler og for at have bragt en mands liv i fare.

Offeret for volden på motorvejens tilkørselsrampe har selv forklaret, at han blev slået på kroppen og i ansigtet med våben, formentlig baseballbat og jernrør.Han fik blandt andet blødninger i hjernen og adskillige brud på knogler i ansigtet. Han har fået varige men af volden, synet på det ene øje er nedsat til 16 procent, han har søvnbesvær og svækket hukommelse. Sagen fortsætter mandag og der er domsafsigelse onsdag.

Velklædte tiltalte

De er alle tre vokset op i området og kender hinanden, men der er ifølge dem ikke tale om nogen bande.

- Vi er barndomsvenner, der hænger ud og laver forskellige ting sammen, ikke en kriminel organisation, lød det fra en af de tiltalte.

Det er også en ganske typisk formulering i bandesager, for der er dobbelt op på en eventuel straf, hvis den dømte kan sættes i forbindelse med bandeaktivitet. Men på anden vis adskilte fredagens sag sig.

Dresscoden er som oftest jogging- eller sportstøj, men de tre tiltalte var usædvanligt velklædte, nybarberede og nyklippede, og de var imødekommende og veltalende.

Om det de altså ville svare på. For ingen af dem havde lyst til at fortælle nærmere om den pågældende aften. En afviste overhovedet at sige noget, en anden henviste til, at han ikke ville nævne andre personers navne, og den tredje nægtede at have været til stede ved voldsepisoden.

To af de tre ville gerne fortælle om deres rolle i det, som politiet kalder en bandekonflikt. For det ord vil de ikke bruge om det. De fortalte begge, at de dagligt bevæger sig i både Kvaglund og på Stengårdsvej, at de har venner i begge lejre, og at de ikke selv er en del af den konflikt, der måtte være.