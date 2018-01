Tiltalt for at voldtage børn: Jeg aner ikke, hvor anklagerne kommer fra

Sagen kort

En 48-årig mand står anklaget for at have voldtaget, misbrugt og krænket fire børn under den seksuelle lavalder.Det var i første omgang tiltaltes ekskone, og mor til to af pigerne, der meldte sagen til politiet. Siden er der kommet flere anklager mod manden.



Episoderne har fundet sted over en periode på 12 år. Flere af dem i Esbjerg og omegn.



Der er tale om fire piger, der ved tidspunkterne for overgrebene har været mellem 8 og 14 år. De to af pigerne er døtre af den tiltalte mand.



Der er ingen tekniske beviser i sagen, hvorfor kendelsen bliver afgjort på baggrund af vidneforklaringerne.



Den tiltalte mand har siddet varetægtsfængslet siden starten af april, hvor anklagerne dukkede op.