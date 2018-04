Tilsyn pudset på skole efter anklager om verbale overfald og overvågning

Massive problemer med det psykiske arbejdsmiljø på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole har fået Uddannelsesforbundet til at bede Arbejdstilsynet om at gribe ind. Forstanderen har dog svært ved at genkende det billede, fagforeningen tegner.

Esbjerg: Videoovervågning, mundtlige advarsler uddelt i flæng, sygemeldinger, bortvisninger, verbale overfald og en generel mistillid til ledelsen. Ifølge Uddannelsesforbundet er der massive problemer med arbejdsmiljøet på Esbjerg Forberedende Erhvervsskole (EFE). Det fremgår af en skrivelse, som forbundet har sendt til Arbejdstilsynet. I skrivelsen, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, beskriver forbundet blandt andet, hvordan medarbejdere sygemelder sig på stribe, og der henvises til en verserende sag hos Arbejdsmedicinsk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Det påtales, at skolen for nuværende ingen tillidsrepræsentant har. Angiveligt, fordi ingen medarbejdere tør påtage sig opgaven. EFE's bygninger på Darumvej skulle desuden været massivt videoovervåget. Af skrivelsen fremgår det, at Uddannelsesforbundet før har rejst kritik af overvågningen af skolens medarbejdere, og at kameraerne derefter skulle være blevet slukket. Man mistænker dog, at de er blevet tændt igen.

Produktionsskolen JydskeVestkysten skrev i marts, at et fald i antallet af elever på EFE har udsat skolen for et stigende økonomisk pres. I 2016 kom skolen ud med et underskud på knap tre millioner kroner.



En produktionsskole er til unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse og som ikke umiddelbart har forudsætningerne til at starte på én. Uddannelsen er baseret på praktisk arbejde i et værksted.



Skolerne hører under Undervisningsministeriet. De drives med statsligt tilskud, men er selvejende institutioner med egne bestyrelser. Ifølge ministeriet modtager skolerne cirka 85.000 kroner i tilskud pr års-elev.

Gammel nag? Uddannelsesforbundet har nu bedt Arbejdstilsynet om at gribe ind. - Det er sket efter, at vi forgæves har henvendt os til skolen om de bekymringer, som vi har i forhold til vores medlemmers arbejdsmiljø. Vi håber, at de hurtigt vil undersøge forholdene, siger vicesekretariatschef Jens Dam. Forstander Henrik Bruun har dog svært ved at genkende det billede, som fagforeningen tegner af skolen. - Først vil jeg pointere, at jeg ikke er blevet konfronteret med den omtalte anmeldelse til arbejdstilsynet. Jeg har derfor meget svært ved at forholde mig til denne. Jeg kan ikke genkende, at der skulle være "massive problemer" med det psykiske arbejdsmiljø. Det er korrekt, at der har været utilfredshed hos enkelte medarbejdere, der har haft svært ved at følge med skolens udvikling. Skolen er vokset, og det har medført nogle store ændringer i organisation og struktur, lyder det blandt andet fra Henrik Bruun i en skriftlig udtalelse til avisen. Han mener, at forbundet har set sig sur på EFE. - Jeg mener, at forbundet har prøvet at påvirke vores skole negativt igennem længere tid. Det bunder sandsynligvis i en bortvisningssag, som vi havde sidste år, og som vi til sidst indgik et forlig om. Men jeg er ikke interesseret i offentlig mudderkastning, og jeg vil heller ikke udtale mig om personsager, skriver Henrik Bruun.

Kendt på Arbejdsmedicinsk En række nuværende og tidligere medarbejdere, som JydskeVestkysten har været i kontakt med, bekræfter dog Uddannelsesforbundets udlægning af sagen, og på Arbejdsmedicinsk Klinik på Sydvestjysk Sygehus bekræfter overlæge Gert Thomsen, at der på afdelingen er en patient fra EFE. - Vi har aktuelt en patient med tilknytning til Esbjerg Forberedende Erhvervsskole, og vi har netop fået henvist en mere, siger Gert Thomsen, som grundet lægefaglig tavshedspligt ikke kan udtale sig om de nærmere omstændigheder. Hos Arbejdstilsynet er man også underlagt tavshedspligt, og der har derfor ikke været muligt at få oplyst, hvilke reaktioner henvendelsen vil kaste af sig. JydskeVestkysten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra byrådsmedlem Britta Bendix (V), der er udpeget som formand for skolens bestyrelse. Hun ønsker dog ikke at udtale sig, før hun officielt er konstitueret som formand. Det sker ved et bestyrelsesmøde sidst i april måned. Avisen har desuden forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolens forhenværende bestyrelsesformand Bente Bendix (V).