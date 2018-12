Tilsyn laver regler for olieselskabers undersøgelser af gasudslip

Arbejdstilsynet mener, at der fremadrettet er behov for at accelerere modtagelsen af undersøgelsesrapporter i forbindelse med ulykker og hændelser på danske olieinstallationer i Nordsøen. Kravet kommer efter flere uregelmæssigheder hos det ledende operatørselskab, Total.

JydskeVestkysten har tidligere i år fortalt om alvorlige gasudslip på Dan-feltet, som havde potentiale til at forårsage store ødelæggelser og i værste fald kunne have kostet menneskeliv. Det skete den 14. december sidste år, hvor mere end et halv ton gas slap ud i atmosfæren, og igen den 22. august i år, hvor 190 kilo gas ved en fejl gas slap ud. Sidstnævnte hændelse fik myndighederne - i strid med reglerne - først besked om 14 dage efter udslippet, og det fik Arbejdstilsynet til at give Total, tidligere Maersk Oil, en næse.

Esbjerg: Arbejdstilsynet laver nu detaljerede retningslinjer for, hvornår olieselskaberne i den danske del af Nordsøen skal melde sig hos myndighederne, når et gasudslip har fundet sted på en olieplatform.

Ifølge reglerne skal gasudslip større end et kilo indberettes til Arbejdstilsynet straks enten telefonisk eller på tilsvarende måde.Hvis der er tale om et større gasudslip, skal olieselskaberne udarbejde en decideret og endelig undersøgelsesrapport med læringspunkter. Det er et format og en tidslinje, der skaber fuldstændighed klarhed over, hvad der er den nødvendige information på det rigtige tidspunkt, som Arbejdstilsynet nu har udarbejdet.

Kunne være fatalt

Men en aktindsigt hos Arbejdstilsynet afslører, at Total også har hængt gevaldigt i bremsen og meget langt fra har haft travlt med afleveringer af de såkaldte undersøgelsesrapporter, som indeholder væsentlig læring til forebyggelse af gentagelser.

"Der er fremadrettet et behov for at accelerere modtagelsen af undersøgelsesrapporter i forbindelse med ulykker og hændelser, og Arbejdstilsynet er i gang med at lave en detaljeret beskrivelse af forventningen til operatørerne omkring modtagelse af dokumenter og informationer. Tidslinjen for straksanmeldelser samt indberetning af hændelser i forbindelse med EU-Kommissionens gennemførelsesforordning er beskrevet i detaljer i anmeldelsesbekendtgørelsen, men en klar tidslinje for, hvornår endelige undersøgelsesrapporter skal modtages, og opfølgningen skal være afsluttet, vil blive defineret og gennemgået for offshorebranchens parter i regi af Offshoresikkerhedsrådet", oplyser Arbejdstilsynet.

Således gik der næsten et år, før Arbejdstilsynet modtog en endelig undersøgelsesrapport i forbindelse med en hændelse, som igen fandt sted på Dan-feltet den 14. november 2017. Her skete et udslip på estimeret 155 kilo gas ved en såkaldt HIPO (High Potential), der kunne være endt fatalt og livsfarligt for flere personer, ligesom det beskrives, at personer tilknyttet boreriggen Noble Sam Turner ikke mønstrede korrekt under evakueringen:

"Derudover havde riggen Noble Sam Turner ikke mønstret, og på grund af nærheden til gasfrigivelsen, så havde en antænding og eskalering samtidig med forvirring og panik på riggen sandsynligvis medført yderligere skader og dødsfald," hedder det i en rapport om hændelsens mulige konsekvenser.