Tilsyn afviser at undersøge planchefs mulige dobbeltrolle

Den politiske behandling af sagen om et nyt, attraktivt boligudviklingsområde i Sjelborg blev indbragt for Tilsynet af byrådsmedlem på grund af planchefs dobbeltrolle. Tilsynet ønsker ikke at behandle sagen.

Esbjerg: Peter Bagge, planchef i Esbjerg Kommune, blev pillet sagen om attraktive boligudviklingsområder, efter Plan & Miljøudvalgets behandling af sagen i november sidste år.

Ordren blev givet af teknisk direktør Hans Kjær for fjerne enhver tvivl om Peter Bagges habilitet.

Sagen er den, at Peter Bagge bor i Sjelborg i et af de områder, som politikerne ønsker at gøre til et fremtidigt udstykningsområde for attraktive boliger. Alligevel deltog han i sagens behandling og undlod at fortælle politikerne om sin dobbeltrolle.

Det fik byrådsmedlem for Enhedslisten Sarah Nørris til at bede Statsforvaltningen om at vurdere planchefens rolle, og det har tilsynet nu gjort.

Således skriver Tilsynet i sin afgørelse, at Ankestyrelsen ikke agter at rejse en tilsynssag, og dermed ikke gør mere ved sagen:

"Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling".

Kontorchef Hanne Villumsen, Ankestyrelsen uddyber:

"Vi skal ...(...) ... i den forbindelse foretage en samlet vurdering af sagen. Vi skal vurdere, om det har væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling. Generelt kan vi oplyse, at det for eksempel taler for at rejse en sag, hvis der er tale om en fejlagtig praksis i kommunen, en bevidst ulovlig beslutning eller undladelse, eller hvis der er behov for at afklare retstilstanden på et bestemt område.".