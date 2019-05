Med to hjemmekampe tilbage har EfB det tredjelaveste tilskuersnit på Blue Water Arena i 13 Superligasæsoner. Det er endda selvom klubben har udsigt til medaljer for første gang i 15 år. Nu langer Stig Tøfting ud efter de esbjergensiske tilhængere

Stig Tøfting, der før turneringsstart kaldte EfB for en rodebutik og ikke spåede klubben mange chancer, siger nu, at han er dybt imponeret over den udvikling holdet og cheftræner John Lammers har været igennem.

- Esbjerg er en rigtig fodboldby, og alene af den grund er det fedt, at de er ligger, hvor de gør, men på et punkt skuffer de mig alligevel. 5.400 er tilskuergennemsnittet på hjemmebane, og det er sgu for sølle. Kom nu, esbjergensere! I har et kongestadion og et hold i toppen af Superligaen. Så skal der altså ikke være så mange ledige stolesæder. Esbjerg burde være med i den kategori af hold, der har flere tilskuere hjemme end ude. Det har FCK, Brøndby, AaB og OB - og Esbjerg skal da med i det selskab, harcelerer Stig Tøfting, der ikke umiddelbart har nogen forklaring på, hvorfor tilskuerne svigter.

Lokal kamp om tilskuerne

Hos EfB Elite A/S har administrerende direktør Brian Knudsen ikke lyst til at lange ud efter tilhængerne sammen med Stig Tøfting.

- Vi er glade for dem, der kommer. Men ja, vi kunne da naturligvis godt ønske os endnu flere tilskuere. Vi synes i al beskedenhed, at vi har fortjent det, siger direktøren og noterer samtidig, at medaljeslutspillets hjemmekampe har lokket flere på stadion, ligesom han fremhæver, at hjemmebanesnittet klart er hævet fra 1. division, hvor man i snit lukkede 3.205 tilskuere ind på Blue Water Arena.

Da EfB senest rykkede op efter en tur i 1. division, havde klubben i Superligasæsonen 2012/2013 et hjemmebanesnit på 6.647 tilskuere, og da klubben spillede med om medaljer tilbage i sæsonen 2003/2004 havde klubben et snit på 6.734. Kun to gange i klubbens seneste 13 Superligaen-sæsoner har den haft et lavere hjemmebanesnit end det aktuelle 5.474 - det var i 2016/2017 og 2002/2003. EfB har i de øvrige Superligasæsoner i snit kunnet tiltrække godt og vel 7.000 hjemmebanetilskuere.

I det historiske perspektiv hører ikke mindst, at langt flere kampe i dag tv-transmitteres, samt at Superligaklubberne i de seneste år helt generelt har oplevet en nedgang i antallet af tilskuere. Af lokale forhold mener flere iagttagere, at EfB's tilskuertal også påvirkes af hård konkurrence fra byens succesfulde ishockey- og håndboldklub.