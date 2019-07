Tilskuerne på Blue Water Dokken får bedre forhold

Arbejdet med at udskifte stolesæderne på de to langsider i nedre sektion er i fuld gang. Der bliver også opsat gelændere i nedre sektion for at højne sikkerheden, ligesom hallen dekoreres med smukke fotostater.

Direktøren i Team Esbjerg oplyser også, at der desværre er sket nogle faldulykker i Blue Water Dokken, men at SEPE nu sørger for, at der bliver opsat nogle gelændere i nedre region, som højner sikkerheden.

- De nye stole betyder bedre forhold for vores tilskuere, sponsorer og fans, mens de gamle stole, som ikke er gået i stykker af for eksempel et hårdt skud, flyttes op på øvre repos og erstatter de grå stole, således at alle stolene på øvre repos bliver blå, fortæller direktøren.

Esbjerg: Her i sommerferien bliver der arbejdet på at udskifte alle stolesæder på de to langsider i nedre sektion (sektion A og sektion C) på Blue Water Dokken. Arbejdet omfatter dog ikke stolene på de to mobile tribuner i enderne.

Et smukkere Dokken

Endelig glæder H.C. Warrer sig over, at hallen også bliver udsmykket med nogle flotte fotostater, således at Blue Water Dokken kommer til at se mere dekorativ ud. Der kommer store fotos af spillere både fra Team Esbjerg og Ribe- Esbjerg HH, men formentlig også fra en koncert, et badmintonstævne, floorball og gymnastikopvisning, således at billederne illustrerer den kultur og mangfoldighed, der er på stedet.

Også her får direktøren for SEPE, Niels Bækgård, ros for samarbejdet.

Fornyelserne skulle stå klar til den nye håndboldsæson, hvor Team Esbjerg spiller sin første hjemmekamp i begyndelsen af september mod Nykøbing Falster Håndbold.