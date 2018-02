Tilskud til privatskole udløste skarp debat i byrådssalen

Maersk Oil har givet tilsagn om at dække de øgede driftsomkostninger, der bliver en følge af udbygningen og det større elevantal, frem til juli 2021, og skolen er i mål med finansieringen af selve byggeriet via tilsagn fra Maersk Oil, diverse lokale fonde samt egenfinansiering via Ejendomsfonden Esbjerg International School. Men skolen kan ikke selv løfte udgiften til det inventar, der skal anvendes i de nye lokaler og i den nye sportshal, hvilket undrede Enhedslistens Sarah Nørris.

Mandag aften besluttede et flertal i Esbjerg Byråd at imødekomme skolens ansøgning om et tilskud på godt 1,4 millioner kroner til indkøb af nyt inventar i forbindelse med udbygningen af skolen, men to byrådsmedlemmer valgte at stemme nej af ideologiske årsager

Beton og Sovjet

Socialdemokratiets gruppeformand, Søren Heide Lambertsen, slog fast, at partiet ikke løber forrest, når der skal gives penge til private skoler, men at Esbjerg International School ikke konkurrerer med folkeskolen. Ikke alle partifæller føler imidlertid sådan, for Ulla Koman-Mejer (S) slog fast, at hun holder meget af folkeskolen, og at det er der, kommunens penge bør lægges.

SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, forklarede, at SF under normale omstændigheder også ville være modstander af at støtte privatskoler, men at der her var en klar undtagelse:

- Det, Esbjerg International School tilbyder, kan vi ikke bare etablere i kommunalt regi. Det er en uddannelsesform, der er skabt, så det kan overføres direkte til udlandet. Når elever og deres familier opholder sig her i to år og derefter rejser videre til Singapore, kan børnene gå direkte ind i en skoleklasse der med samme system. Hvis vi siger nej til det her, siger vi nej til tilflyttere. Så vælger de skolen i Kolding og pendler ind og ud af Esbjerg, så vi går glip af skattekronerne, lød det fra Diana Mose Olsen, der modtog verbal applaus fra Venstres Preben Rudiengaard, der til gengæld sammenlignede Sarah Nørris' og Ulla Koman-Mejers holdning med betonkommunisterne i det gamle Sovjetunionen:

- Jeg undres over, at man her i 2018 har en så beton-ideologisk tankegang. Så snart, der er noget privat, så vil man ikke være med. Hvis vores samfund skal udvikles, skal en effektiv offentlig sektor gå hånd i hånd med en privat sektor i en fin symbiose. Lad dog være med dét der, sagde han blandt andet.