Tilser sår og redder liv: Sunyan er Esbjergs gadesygeplejerske

En gang i ugen cykler Sunyan Nordqvist ud med sin ladcykel i Esbjergs gader og parker og taler med folk, der måske har brug for hjælp. Hun oplever dog, at det er svær, at komme tæt på de socialt udsatte, når hun møder dem i byen. Derfor giver hun mere pleje og omsorg, når brugerne er på varmestuen i Exnersgade. Foto: André Thorup