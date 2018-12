Tilflytter og familiefar: Besparelser i vuggestuer kan skræmme tilflyttere væk

- Selve processen omkring besparelsen er gået rigtig fint, og der har været gennemsigtighed hele vejen, og jeg synes, man i vores område har strakt sig langt for at finde pengene længst muligt væk fra børnenes behov. Men når det er sagt, så synes jeg, det sender et enormt uheldigt signal, at man går ind og sparer på børn og unge. Og når vi nu er helt nede i, at personalet ikke længere kan få gratis kaffe eller komme til fysioterapeut længere, kan det ikke undgå at gå ud over motivationen og i sidste ende alligevel føre til en indirekte serviceforringelse, siger Thomas Hestehave.

Det mener Thomas Hestehave, som selv kom til Esbjerg som tilflytter fra Århus, og som er formand for daginstitutionernes bestyrelse i området Hjerting-Esbjerg NV, som omfatter institutionerne Børnebakken og Katamaranen i Hjerting, Galaksen i Sønderris, Spiren i Tarp samt Børnehuset Guldager. Han ærgrer sig over den én procents besparelse, som er blevet lagt ned over alle daginstitutioner i kommunen, og som for hans eget område betyder, at de har skullet spare 632.200 kroner på budgettet.

ESBJERG: Det går ikke kun ud over personalet, at alle daginstitutioner i Esbjerg Kommune nu skal skære en procent af deres budget. Selv om besparelserne ikke direkte rammer børnene, bliver de indirekte ramt, og det gør også Esbjerg Kommunes ry blandt potentielle tilflyttere.

I sidste ende kan man diskutere, om vi kan blive ved med at lave denne her øvelse, uden at det går ud over børnene. Det er jeg meget, meget i tvivl om.

Andet end olie og gas

Han flyttede selv til Esbjerg for godt seks år siden, hvor han fik job hos MacArthney, og sammen med konen Sara har han to små sønner. Han blev positivt overrasket over, hvor meget Esbjerg kan - lige fra erhvervsliv til natteliv - men understreger, at serviceniveauet også er uhyre vigtigt.

- Hvad er det, Esbjerg ønsker at sælge sig på? Dagtilbud er afgjort noget, tilflytterfamilier går ind og kigger på, så Esbjerg skal være andet end olie og gas, hvis vi skal lokke familier herover. Vi vil gerne ses som en universitetsby, men vi får kun studerende, hvis nogen har lyst til at flytte hertil, eller hvis vores egne børn har lyst til at blive boende, siger Thomas Hestehave.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) henviser til, at besparelserne ikke måtte gå ud over serviceniveauet:

- Vi kunne have valgt en anden vej og skåret på normeringerne, men i stedet har vi forsøgt at spare nogle penge ved at gøre ting smartere. Det synes jeg er godt. Men jeg medgiver, at det ikke er nogen nem opgave, når kommunens institutioner skal drives for 99 procent af budgettet i stedet for 100 procent. Det er ligesom en virksomhed, der også nogle gange er nødt til at skære ind til benet. Jeg tror dog ikke, det vil påvirke Esbjergs tiltrækning på tilflyttere. Det er at foregribe begivenhederne, siger han.