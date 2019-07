Et barn, som nu er i bedring, har fået konstateret ikke smitsom meningitis. Det har fået Styrelsens for Patientsikkerhed og daginstitutionen Bakkegården til at henvende sig til institutionens forældre.

Orienteringen, som er gået ud via brev og det elektroniske Tabulex i slutningen af sidste uge, er sket i samråd med og efter anvisning fra Styrelsens for Patientsikkerhed.

Esbjerg: Et tilfælde af den frygtede hjernehindebetændelse, meningitis, har fået daginstitutionen Bakkegården med adresse på Ulvevej i Gjesing til at orientere forældre til børn i institutionen.

Meningitis er en betændelse i hjernehinderne. Alle kan få meningitis, som kan komme i løbet af meget kort tid - det vil sige timer. De væsentligste symptomer er hovedpine, nakkestivhed og feber. Man kan dog godt have meningitis uden alle tre symptomer, men mindst ét af disse vil næsten altid være til stede. Meningitis kan skyldes bakterier eller virus. Den bakterielle meningitis - specielt med bakterien meningokok - er en farlig sygdom, som kræver omgående behandling med antibiotika direkte i blodårerne. På trods af den bedste behandling er der stadig 5-15 procent, der dør af sygdommen eller får mén. Meningitis, som skyldes virus, er derimod sjældent farlig og går over af sig selv.

Barn i bedring

Ifølge Maria Sørensen, pædagogisk leder i Daginstitution Fyrparken, der på grund af sommerferien er stedfortrædende leder i Bakkegården, havde den berørte familie selv kontaktet institutionen og kort efter meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at der var tale om et tilfælde af ikke smitsom meningitis.

Herefter blev orienteringen distribueret og givet videre til institutionens børn og forældre, ligesom chefen for Børn & Dagtilbud i Esbjerg Kommune, Mette Lindkær, blev orienteret.

- Vi har et godt og tæt samarbejde med embedslægen (Styrelsen for Patientsikkerhed, red.), og vi følger anvisningen derfra, hvilket er med til at forhindre rygter, som kan være med til at gøre nogle forældre unødig bekymrede, forklarer Maria Sørensen.

Hun var mandag i kontakt med familien til det berørte barn, og herfra oplyses det, at barnet er i god bedring.