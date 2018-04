Til lykke Esbjerg - til lykke Danmark

Læserbrev: I dag fylder Esbjerg Havn 150 år. Den 24. april 1868 underskrev Christian IX "Lov om anlæg af en havn ved Esbjerg", som Rigsdagen havde vedtaget få uger forinden.

Derfor skal der også i dag, på havnens officielle runde fødselsdag, lyde et stort til lykke ikke bare til Esbjerg og til esbjergenserne - men til hele Danmark.

Rigsdagens beslutning fik nemlig vidtrækkende konsekvenser. Ikke bare for Esbjerg og Sydvestjylland. Men for hele Danmark. I sin 150-årige historie har Esbjerg Havn udgjort en vigtig brik for udviklingen af det moderne Danmark - og gør det fortsat. Tusindvis af danske arbejdspladser er i dag afhængige af aktiviteter i relation til havnen.

Tilbage i 1868 spillede etableringen af Esbjerg Havn sammen med udbygningen af det jyske jernbanenet en helt central rolle for genrejsningen af Danmark efter nederlaget i 1864 og tabet af Slesvig og Holsten, hvor helstatens vigtigste vestvendte havne lå. På få år udviklede Esbjerg sig fra en landsby med under 30 indbyggere til at være én af Danmarks vigtigste havne for international godstrafik, ikke mindst for landbrugseksporten, som i takt med andelsbevægelsens etablering voksede eksplosivt i starten af det 20. århundrede.

Og snart kom Esbjergs Havn også til at spille en central rolle for fiskeriet i Nordsøen. I slutningen af 1960'erne var havnen vokset til landets største fiskerihavn, og cirka hver tredje erhvervsaktiv i Esbjerg var beskæftiget ved fiskeriet eller afledte erhverv.

I 1970'erne og 1980'erne blev havnen hub for offshoreaktiviteterne relateret til udvindingen af olie og gas i Nordsøen. Betydningen af milliardindtægterne fra kulbrinterne for det danske samfund kender vi alle.

Omkring årtusindskiftet blev havnens energiportefølje udvidet til også at være base for installation af havvindmøller i Nordsøen. I dag har Esbjerg Havn positioneret sig som verdens største havn for vindenergi.

Så der er i sandhed meget at fejre, når vi ser på Esbjerg Havns fascinerende historie og bidrag til det danske samfund. Dengang som nu er havnen katalysator for tusindvis af danske arbejdspladser, og varer for milliarder af kroner transporteres via havnen.

Og meget tyder på, at Esbjerg Havn også i mange år fremover vil spille en vigtig rolle for det danske samfund: vækst i godseksporten på trods af protektionistiske strømninger i verdensøkonomien, fortsat oliegas-udvinding og udskiftning af offshoreinstallationer som følge af Nordsøaftalen samt udbygning med havvind i Nordsøen, hvor vi fra regeringens side ønsker at skabe et Silicon Valley for havvind i takt med Europas grønne omstilling.

Rask må det gå. Også for Esbjerg Havn. Stort til lykke med fødselsdagen - til havnen, til Esbjerg og til Danmark.