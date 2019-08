Til kamp mod mårhunden: Jagtforening efterlyser flere jægere til regulering

- Det bliver et kæmpeproblem for naturen, hvis ikke vi gør noget. Derfor vælger vi at afholde endnu et møde, hvor jægere kan komme og høre mere om mårhunden og melde sig til at hjælpe med reguleringen. Det håber vi meget på, folk vil støtte op om, siger Johnny Iversen, der som reguleringsjæger selv bruger mellem 30 og 40 timer ugentligt ud over sit normale arbejde, ligesom han selv har sat 14 mårhundefælder op.

Også i Ribe-området og Esbjerg Kommune spreder de sig hurtigt, og Johnny Iversen, der koordinerer arbejdet med at regulere mårhunden i Esbjerg, forklarer, at han på tre uger selv har skudt 21 mårhunde på ni dage alene i området omkring Ribe.

Ifølge en artikel i bladet Jæger fra august 2019 blev der i 2015 nedlagt 306 mårhunde i Danmark. I 2017 var tallet steget til 1600 og til 3.350 i 2018, mens tallet for det invasive og aggressive rovdyr forventes at ramme 6.500 mårhunde i sæsonen 2019-2020.

4. september kl. 16 afholdes der infomøde om mårhund på Jægergården i Ribe.11. september afholdes der et lignende møde hos Bramming Jagtforening.I december 2018 blev der afholdt et identisk møde hos Ribe Jagtforening, hvor det lykkedes af fordoble antallet af reguleringsjægere. Men man mangler endnu flere. I forhold til forplejning må man gerne tilmelde sig hos Henry Bruun på henrybruun@hotmail.com Mårhunden har en pels af høj kvalitet, og man er ved at lave aftaler med et auktionshus og en buntmager om at aftage pelsen fra de regulerede mårhunde. Pengene fra salget skal gå til udsætning af fugle og andet vildt, som mårhunden spiser.

Private opsparinger

- Men vi bør have mange flere fælder ud, og derfor vil vi også gerne have flere til at lære, hvordan man sætter fælderne op, siger Johnny Iversen og forklarer, hvordan man ud over at holde infomøder i både Ribe Jagtforening og Bramming Jagtforening også arbejder på at kunne holde et kursus i begyndelsen af oktober, hvor interesserede kan lære selv at bygge en fælde og sætte den op.

Selv om man mangler flere jægere til reguleringen, er der endnu en vigtig faktor, der mangler i jagten på mårhunden.

- Det, der lige nu begrænser vores indsats er, at vi mangler midler. Vi arbejder på at søge fonde og har sendt en forespørgsel til Esbjerg Kommune om et økonomisk tilskud, men vi savner noget opbakning, for det her er altså en alvorlig sag. Tænk på alle de penge, man har brugt på naturgenopretning, og så kan vi ikke styre mårhunden, der æder alt, den kan komme i nærheden af, siger Johnny Iversen og forklarer, at også vaskebjørn og mink i naturen er en voksende bestand.

- Vi har prøvet at råbe politikerne op, men det er svært. Vi har søgt 50.000 kr. til fælder, materialer til fælder, vildtkameraer med mere, for i dag er det folks private opsparinger, det går ud over, og det er ikke alle familier, der er lige vilde med det, siger Henry Bruun.

Han forklarer, at man arbejder på at lave aftaler med maskinstationer, der kan melde ind, når de høster majsmarker, og hvor et hold af jægere kan komme og skyde de mårhunde, der løber ud over markerne.