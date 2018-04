Tidligere minister i problematisk dobbeltrolle hos Energinet

Sådan er det nemlig i tilfældet Lars Barfoed. Ved siden af arbejdet i DN sidder han også som bestyrelsesformand hos Energinet, der i disse uger er på alles læber i Syd- og Vestjylland, hvor Energinet er i fuld gang med at udarbejde linjeføringen for de 35 meter høje master, der blandt andet skal løbe igennem værdifulde Natura2000-områder over 170 kilometer fra Idomlund i nord til Niebüll ved den dansk-tyske grænse.

Ifølge foreningens hjemmeside har denne i mere end 100 år arbejdet for at bevare naturens værdier, men er det foreneligt at være med i repræsentantskabet hos Danmarks Naturfredningsforening, når man samtidig er bestyrelsesformand i et selskab, der på nogle områder arbejder imod naturens interesser?

- Vi følger nøje med i, hvad der sker, og omkring Ribe vil det jo især være området omkring Ribe Østerå, der vil blive påvirket af linjeføringen, siger næstformand hos Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Esbjerg, Henrik Præstholm, der selv er bosat i Ribe.

- Vi vil holde på, at kablerne skal graves ned for at forstyrre naturen mindst muligt. Det kan formentlig ikke lade sig gøre hele vejen, men vi ser ihvertfald helst så få master som muligt igennem naturen, siger Henrik Præstholm, der ikke var klar over, at Lars Barfoed var bestyrelsesformand hos Energinet.

- Umiddelbart mener jeg ikke dette ikke foreneligt. Det må være et problem, som han godt kunne få svært ved at forklare sig ud af. Jeg vil ihvertfald være spændt på at høre den forklaring, siger Henrik Præstholm, mens der også hos Mogens Præst, der er en del af Endrups nye arbejdsgruppe imod de kommende elmaster, er undren over Lars Barfoeds dobbeltrolle, som heller ikke han kendte til.

- Han kan vel kun sidde ét af stederne, for han er vel enten for eller imod naturen. Hvis han sidder som formand for Energinet, så man han jo vide hvad der sker. Så kan det godt være, det er på bestyrelsesniveau, men han må kende til planerne for linjeføringen, for ellers er der vel ingen grund til han sidder der. Det kan man da anstændigvis ikke, siger Mogens Præst, der i samme åndedrag inviterer Lars Barfoed til Endrup for at opleve de konsekvenser, han som formand hos Energinet er med til at påføre området.