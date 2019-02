En gruppe på seks personer arbejder sammen med ledelsen i Esbjerg Energy om at få reserveret et større område i den nye isarena.

Esbjerg: Når den nye isarena til omkring 70 millioner kroner, inklusive Energy Loungen, er klar til den første kamp i slutspillet om det danske mesterskab, åbner der sig helt nye muligheder for at skabe et bedre sammenhold for tidligere elitespillere på tværs af generationer.

En gruppe på seks personer arbejder sammen med ledelsen i Esbjerg Energy om at få reserveret et større område i isarenaen, så de tidligere topspillere i fremtiden kan mødes og se kampene sammen.

- Vi bliver forhåbentligt en større flok, som under kampene også vil få stillet et lokale - Bo Bedre Loungen - til rådighed med mulighed for at købe forfriskninger, fortæller Esbjergs tidligere holdleder, Bent "Post" Nielsen.

Det er Bent, som sammen med Lars Goth, Jesper Hille, Kristoffer Frederiksen, Bjarne Frederiksen (Brumme) og Jan "Sild Jensen", udgør den grupper, som arbejder på, at spillerne skal være bedre til at holde kontakten ved lige efter endt karriere.

Initiativtagerne til de kommende fælles oplevelser kalder de tidligere elitespillere for "All the Stars", og har man spillet mere end 10 elitekampe eller har et særligt tilhørsforhold til Esbjerg IK/Esbjerg Energy, får spillerne mulighed for at købe et medlemskab til " All the Stars" samt en siddeplads til sig selv og den nærmeste familie- dog maksimalt fire billetter.