Tidligere halbestyrerpar overtager lukningstruet købmandsbutik

Ægteparret Helle og Per Burkal, der tidligere var halbestyrerpar i Vejrup-Endrup Fritidscenter, har sagt ja til at køre Min Købmand i Vejrup videre. Dermed afværges en potentiel lukning af den populære butik.

VEJRUP: Det er kun et halvt år siden, Helle og Per Burkal fra Vejrup stoppede som halbestyrerpar i Vejrup-Endrup Fritidscenter. Dengang sagde de, at de glædede sig til lidt ferie og fri efter 12 år på posten, men nu har Helle og Per Burkal efter et par dages overvejelser kastet sig over et nyt stort projekt i Vejrup.

De har nemlig sagt ja til at føre byens købmandsforretning videre, og dermed kan der åndes lettet op i Vejrup, fordi det var tæt på, at den flotte forretning måtte dreje nøglen om, efter at den hidtidige købmand, Søren Grejsen, siden midten af december har været sygemeldt og senere bebudede, at han af personlige grunde og af hensyn til familien stopper som chef for købmandsforretningen.

- Det er ikke os, men byens borgere, der skal siges tillykke til, siger Per Burkal, som nu kalder sig butiksbestyrer og tager fat på sit nye liv torsdag den 8. marts.

- Vi VIL altså den butik her i byen. Det MÅ kunne lade sig gøre. Det er borgernes butik og borgernes penge, der er på spil. Derfor satser Helle og jeg også nogle af vore pensionskroner. Så giver vi det tre år, siger Per Burkal og tilføjer, at skulle "den helt rigtige købmand" dukke op i løbet af de tre år, så trækker ægteparret Burkal sig uden problemer.