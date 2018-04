Tidligere ekspolitiker og topdommer rydder skrivebordet efter strid

Det var angiveligt samarbejdsproblemer, som ledte til, at den tidligere politiker Finn Lambek fredag i sidste uge pakkede sit skrivebord og forlod den lederstilling, han har bestredet i ti år.

Esbjerg: Finn Lambek har alle dage været en markant personlighed med en vis forkærlighed for den rendyrkede bogstavelighed. Både som politiker og topfodbolddommer. Men fredag i sidste uge tog han fusen på sine kolleger, da han pakkede sit skrivebord og med øjeblikkelig virkning stoppede som Esbjerg Kommunes daglige leder af Uddannelseshuset. Finn Lambek, der har været leder af den vigtige uddannelsesvejledning af kommunens unge i omkring ti år, ønsker ikke at kommentere sin pludselige fratræden. Han henviser til en gensidigt indgået fratrædelsesaftale, som forpligter ham til ikke at udtale sig. Han siger dog, at han som 60-årig langt fra er færdig med arbejdsmarkedet, og at han nu vil bruge sommeren til at søge nye muligheder.

UddannelsesHuset Uddannelseshuset er omdrejningspunktet for Esbjerg Kommunes indsats for unge op til 30 år, der har brug for uddannelseshjælp - eller har brug for råd og vejledning om uddannelse.I Uddannelseshuset er samlet Ungdommens Uddannelsesvejledning og Jobcenter Esbjergs ungeindsats i ét fælles hus.

Personale orienteret Ifølge JydskeVestkystens oplysninger skulle det imidlertid være gentagne samarbejdsvanskeligheder, som har ført til Finn Lambeks pludselige fratræden. En oplysning, Pia Damtoft, chef for Jobcenter Esbjerg, hvorunder Uddannelseshuset hører organisatorisk, hverken ønsker at be- eller afkræfte. Hun henholder sig til, at der tale om en personalesag, hvor Finn Lambek er fratrådt efter gensidig aftale, ligesom hun anfører, at personalet, samarbejdspartnere og andre relevante personer er orienteret. Esbjerg Kommune er i øjeblikket i færd med lave en storstilet tværgående ungeindsats. Det betyder, at arbejdet med unge, der er længst væk fra uddannelsessystemet, og som hidtil har været placeret i AktivJob i Jobcentrets afdeling på Energivej, flyttes til Uddannelseshuset ved Rybners på Spangsbjerg Møllevej, hvor man arbejder med unge, der er tæt på en uddannelse. Det indebærer en nyorganisering, og sideløbende arbejdes der med implementering af en reform vedrørende den forberedende grunduddannelse (FGU-reformen). Denne omorganisering har dog ifølge avisens oplysninger intet med uenigheden at gøre.