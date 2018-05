Tidligere efterskolebygning på Fanø er blevet solgt

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er det en kreds af personer med baggrund i Esbjerg og på Fanø, som har købt bygningerne og vil lave det til et vandrehjem eller hostel. De vil finde en forpagter til at styre stedet og altså ellers holde sig i baggrunden.

- Jeg kan bekræfte, at bygningerne er blevet solgt. Men mere end det vil jeg ikke sige, før fortrydelsesretten udløber i starten af næste uge. Kontrakten blev skrevet under den 1. maj, siger Vibeke Kinch.

Broget historie

Bygningerne blev opført i 1978 som søfartsskole, og fra 2006 til 2014 blev bygningerne brugt til efterskole. Efterskolen måtte lukke og blev erklæret konkurs efter lang tids stridigheder mellem lærerstaben og forstanderen, samtidig med at skolen manglede elever og derfor ikke kunne skabe overskud.

Efter konkursen valgte Fanø Kommune at benytte sig af en tilbagekøbsret, der fik bygningerne tilbage på kommunale hænder for 7,9 millioner kroner. Hvis ikke man havde gjort det, havde kommunen skullet indfri en garanti på 3,5 millioner kroner og kunne i stedet nøjes med et tab på 1,7 millioner kroner.

Da bygningerne havde stået tomme i et år, rykkede Fanø Vadehav Center ind på en lejeaftale med option på køb, men det stort anlagte hotel- og konferencecenter overlevede kun et år, inden driften blev indstillet, da man ikke kunne betale en regning fra Fanø Kommune.

Siden da har bygningerne altså stået tomme og været til salg, og selvom købsprisen ikke er offentliggjort, må det formodes at være en lettelse for kommunen at komme af med bygningerne. Tidligere har det været fremme, at bygningerne kostede 350.000 kroner om året alene i varme at have stående, og derfor havde der også været snak om at rive bygningerne ned, hvis ikke de blev solgt i denne omgang.