Tidligere Energy-spiller redder nøgen mand fra druknedøden

Brady Leisenring nåede i 2014-2015 at spille 16 kampe for Esbjerg Energy, inden en skade satte en stopper for spillekarrieren. Foto: Marc Andersen.

Brady Leisenring, der i 2014-2015 spillede for Esbjerg Energy, måtte finde sine gamle livredderegenskaber frem, da en nøgen mand forsøgte at svømme over en stor flod.

Den tidligere Esbjerg Energy-spiller og assisterende træner, Brady Leisenring, stjæler overskrifterne i de nordamerikanske sportsmedier disse dage, efter han natten til fredag dansk tid reddede en mand fra at drukne i floden St. Johns-floden i den amerikanske by Jacksonville, Florida. Her var den tidligere Energy-spiller sammen med flok fra ECHL-holdet Atlanta Gladiators, hvor Leisenring er assistenttræner, ude og spise ovenpå 2-1 sejren over Jacksonville Icemen, da han måtte springe i floden for at redde en druknende mand.

Brady Leisenring Brady Leisenring nåede 16 kampe for Esbjerg Energy i 2014-2015, inden en skade satte en stopper for hans ishockeykarriere.Den nu 35-årige amerikaner endte dermed sæsonen med sit første trænerjob, da han delte rolle som assistenttræner i Esbjerg med Joe West.



I dag er Brady Leisenring i gang med sin første sæson som assistenttræner i ECHL-klubben Atlanta Gladiators.

Den gamle livredder måtte i aktion Gladiators-holdet sad og spise på en restaurant ud til floden, da de fik øje på den druknende mand. - Vi så en mand i vandet, som var ved at drukne, fortæller Brady Leisenring til Atlanta Gladiators' hjemmeside. - Han forsøgte at svømme, men han var røget under vandet et par gange. Jeg går ud fra, at han var ved at gå lidt i panik, siger Atlanta-kaptajn Derek Nesbitt. 35-årige Leisenring smed derfor sine sko og jakke, hvorefter han sprang i vandet. - Hvis jeg ikke havde gjort det, så er jeg sikker på, at en af de andre havde gjort det. Han var nok 100 meter ude, men det er svært at sige, da der var mørkt. - Jeg kom ud til ham, så hurtigt jeg kunne. I bagklogskabens lys brugte jeg nok det meste af mine kræfter på at komme derud. Jeg er bestemt ikke i form til at spille disse dage, men jeg fik fat i ham i en fart og sagde til ham, at han skulle tage den med ro, og at jeg nok skulle få ham tilbage, fortæller Brady Leisenring, der var livredder i high school.