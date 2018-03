Tidlig kamp om lockout-millioner i Esbjerg Byråd

ELs forslag om at hive stikket til KL faldt dog hurtigt - gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Søren Heide Lambertsen, og SFs gruppeformand, Diana Mose Olsen, gjorde forholdsvis kort process og slog fast, at forslaget ikke har nogen gang på jord. Esbjerg Kommune - eller andre kommuner for den sags skyld - kan ikke uden videre og med øjeblikkelig virkning trække den bemyndigelse, der er givet til KL.

Men Enhedslisten i Esbjerg Byråd fremsatte mandag forslag om, at Esbjerg Kommune - i tilfælde af, at Kommunernes Landsforening (KL) fastholder varslingen af lockout - skal trække sin bemyndigelse til KL om at kunne forhandle og indgå overenskomster og andre aftaler på kommunens vegne, så kommunens ansatte dermed ikke lockoutes. Alternativt skal de lønkroner, der spares under en konflikt, blive inden for de strejke- og lockout-ramte områder og anvendes i samråd med medarbejderorganisationen, argumenterede byrådsmedlem Sarah Nørris (EL), inden bolden var givet op til en hård debat om de mulige lockout-millioner.

Lærerkonflikten i 2013, hvor KL lockoutede lærerne, udløste 28,1 millioner kroner i sparede lønmidler i Esbjerg Kommune. Beløbet var oprindelig godt 30 millioner kroner, men herfra skulle fratrækkes småbeløb til dækning og kompensation for mistede lejrskoleophold etc. En ophedet debat i det daværende byråd endte med, at alle 28 millioner kroner endte i kommunekassen, da rød og blå blok ikke kunne enes om en løsning.

Splittelse i rød blok

I stedet leverede Socialdemokratiet og SF et ændringsforslag, der på visse punkter var lig forslaget fra EL. Forslaget fra SF og S gik ud på, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til den eller de berørte sektorer og primært til personalet. Hele øvelsen handler om, at S og SF ikke ønsker, at der skal kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer, hvor de sparede lønkroner til for eksempel skolelærere bruges på helt andre områder, og de to partier ønskede også, at medarbejderne skulle være med til at fordele de sparede penge efterfølgende. Desuden ville S og SF gardere sig imod, at de sparede midler ikke blev brugt til at stoppe huller i et kommende budget, hvor man sparer med den ene hånd på et område og lukkede hullet med konfliktmidler med den anden hånd.

Men heller ikke det forslag var der flertals-stemning for, som det politiske landskab lå.

Venstre leverede på vegne af blå blok samt De Radikale et tredje forslag, som fik flertalsstøtte med stemmerne 17-14. Det lød i al sin enkelthed, at nettobesparelsen på en konflikt skal fastholdes på de respektive fagudvalgs områder, og direktionen skal komme med et oplæg til anvendelse af midlerne i de berørte fagudvalg.