Ti småbørn tvinges i kommunalt dagtilbud

- Men nu laver vi et godt tilbud til dem i Vognsbøl Børnehus. Vi kommer ikke udenom, at der er tale om tvang, men forvaltningen har gjort et sobert stykke arbejde og forsøgt at skabe gode, positive rammer om læringstilbuddet, siger hun.

- Der er ikke ligefrem tale om store flokke af børn, som man må antage lå til grund for at indføre kravet. De fleste forældre sender jo deres børn i det ordinære dagtilbud, siger formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF) og fortsætter:

I Esbjerg Kommune forventes det at dreje sig om i alt 10 børn fra Stengårdsvej og Hedelundgårdparken. Børnene skal være indskrevet i det obligatoriske læringstilbud, indtil de sprogvurderes i treårsalderen, eller indtil de indskrives i et almindeligt dagtilbud eller fraflytter det udsatte boligområde.

Sagen er kort fortalt den, at der på baggrund af ghettoplanen bliver tilføjet et nyt krav i Dagtilbudsloven om obligatorisk læringstilbud til etårige børn fra udsatte boligområder, som ikke allerede er indskrevet i et dagtilbud.

Esbjerg Kommune gør nu klar til at modtage ti børn i ét årsalderen i et nyt, obligatorisk tilbud, der udspringer af den forrige regerings ghetto-plan.

Vognsbøl Børnehus får ekstra ressourcer til den nye opgave med læringstilbud til de ét-årige. Udgiften anslås at løbe op i 620.000 kroner årligt - ved 10 børn - og det er forventet, at Esbjerg Kommune tildeles yderligere bloktilskud til dækning af udgiften.

Det skal de lære

Det obligatoriske læringstilbud er på 25 timer ugentligt for de etårige børn, og det indeholder også en pligt for forældre til at deltage i et målrettet forløb. Børnene skal indgå i de daglige rutiner og aktiviteter for nul til to års-grupperne i Vognsbøl Børnehus.

Fokus bliver derudover lagt på kommunikation og sprog, legende læring, dannelse af relationer og inddragelse af forældrene i børnenes læring. Derudover er det i loven bestemt, at der i tilbuddet skal indgå et særligt tilrettelagt forløb for børnene "med fokus på at understøtte barnets sproglige, sociale, personlige og kognitive udvikling samt demokratiske dannelse". Desuden skal børnene introduceres til danske normer, værdier, traditioner og højtider, ligesom begge forældre skal indgå i obligatorisk vejledningsforløb på op til 18 timer fordelt over tre uger i enten dag- eller aftentimerne.