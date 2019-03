Thulesen Dahl: Der er for mange asylansøgere på Asylcenter Hviding

Hviding: Kristian Thulesen Dahl var klar i mælet, da han efter en rundtur på Asylcenter Hviding skulle give sin holdning til, om det er for meget at placere omkring 400 asylansøgere i en by som Hviding med 1200 indbyggere. Et spørgsmål, der er et lokalt kritikpunkt i Hviding, hvor der fra især beboere tæt på centret opleves en utryghed over for centrets beboere.

- Jeg synes det er for mange med 400 beboere på samme sted, og jeg forstår godt, at det kan være belastende for et lokalsamfund. Det skaber utryghed, og den bekymring skal vi som politikere anerkende, sagde Kristian Thulesen Dahl, der dog samtidig anerkendte de stordriftsfordele, det giver at samle folk på et sted.

Sammen med blandt andre folketingskandidat Susanne Dyreborg (DF) blev Kristian Thulesen Dahl vist rundt på centret af driftsleder Jakob Kirkegaard fra AsylSyd, der driver Asylcenter Hviding. Forud var gået et møde uden adgang for pressen, hvor DF-formanden blev sat ind i og spurgte ind til driften af centret af Jakob Kirkegaard, souschef Rikke Skipper Hansen og afdelingsleder Per Buhl Birk. Herefter gik rundturen igennem køkkener og værelser, Thulesen Dahl talte med beboeren Ali fra Iran, han så jobcentret, frisøren og det sted, beboerne får udbetalt deres lommepenge.

- Meget af vores udstyr får vi fra lukkede centre. Rengøringsmidler, komfurer, stort og småt, så vi på den måde allerede har inventaret, hvis der skal etableres en afdeling med kort varsel, sagde Jakob Kirkegaard og forklarede, hvordan inventaret tilhører Udlændingestyrelsen, men at det købes af AsylSyd til indretning, når det trækkes ud af lageret.