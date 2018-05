Thomas vender hjem fra Argentina: Danmark er et fantastisk land

Den 26-årige Hjerting-bo Thomas Alsing er vendt tilbage til Danmark efter to år i Argentina. Her er arbejdstiden typisk fra klokken 09.00-18.00 med en times middagspause, og man har kun ret til to ugers ferie om året.

- Jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg tog til Argentina. Jeg er fuldstændig vild med fodboldkulturen i et land, som har fostret mange store legender og opnået flotte internationale resultater, og jeg kunne også godt lide bylivet i Buenos Aires i bydelen Palermo, hvor jeg boede sammen med Stefi. Palermo er et sted med masser af barer, caféer og restauranter, hvor man blandt andet kan få det mest møre røde kød, man kan tænke sig, men alligevel har jeg af flere grunde besluttet at vende tilbage til Danmark, fortæller Thomas Alsing.

Esbjerg: I november 2015 fløj den dengang 24-årige Thomas Alsing fra Hjerting til Argentina, fordi han var forelsket i argentineren Stefi Levi. Thomas havde planer om at slå sig ned i det sydamerikanske land og i hvert fald blive i Argentina i en seks-otte år, men nu godt et par år senere er Thomas Alsing tilbage i Hjerting, hvor han indtil videre bor hos sin far, tæppehandler Hasse Alsing på Bytoften.

Gode vilkår i Danmark

- I Argentina havde jeg et job som salgsansvarlig i en software virksomhed med salg til det caribiske ørige, men i Argentina er pengene ikke så store og arbejdstiden er typisk fra klokken 09.00-18.00 med kun to ugers ferie om året, og i en millionby som Buenos Aires skal man jo også regne transport tiden med, så jeg var faktisk godt brugt, når jeg endelig kom hjem om aftenen. Danmark er et fantastisk land at leve i under gode vilkår, og hvor folk også får en fair behandling, så jeg glæder mig til at arbejde igen i Danmark og til, at min argentinske kæreste kommer til Danmark i begyndelsen af det nye år, siger den nu 26-årige Thomas Alsing.

Han har i øvrigt lige fået nyt job som renovationsarbejder i firmaet Marius Pedersen på Måde Industrivej. Thomas har været til introduktionsmøde og skal formentlig starte som afløser tirsdag den 22.maj.

- Lige nu gælder det bare om at tjene nogle penge, være klar til at rykke ud. Jeg spiller selv fodbold i EfB og har fysikken i orden, så jeg glæder mig til at tage fat som skraldemand og til at få mere tid til familie, venner og bekendte, siger han.

Thomas er uddannet markedsøkonom og har taget en bachelor i internationalt salg- og marketing på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg, men hvad fremtiden bringer, vil kun tiden vise. Det vigtigste for ham og Stefi er, at hun får opholdstilladelse og et arbejde i Danmark. Stefi er 29 år og uddannet ingeniør og har læst videre for at dygtiggøre sig.