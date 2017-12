Thomas er ikke alene: Parkeringsvagt bekræfter skilteforvirring

Det sker ofte, at de parkerende i Jyllandsgade fejlagtigt vælger en af de tre båser, der kræver P-bevis i stedet for P-billet. Det bekræfter en af selskabet parkeringsvagter.

- Det giver da ikke meget mening, siger han forundret og kigger på skiltet igen, da Thomas Nielsen advarer om, at han ugen forinden har fået en bøde for at parkere der.

Bilisten parkerer bilen og går hen for at trække en billet uden at opdage, at bilen er parkeret i en af de tre båse, der kræver en P-tilladelse i stedet for en P-billet.

Da Thomas Nielsen og avisens udsendte mødes på parkeringspladsen for at se på forholdene, går der heller ikke mere end ti minutter, før en mandlig bilist er ved at begå samme fejl, som Thomas Nielsen gjorde ugen før.

Det ønsker Parkzone ikke at svare på, men en af selskabets parkeringsvagter i Esbjerg bekræfter overfor JydskeVestkysten, at der ofte udskrives netop den slags bøder på pladsen i Jyllandsgade.

Esbjerg: JydskeVestkysten har spurgt parkeringsselskabet Parkzone, der administrerer parkeringspladsen ud for Jyllandsgade 21, hvor mange bøder, selskabet har udskrevet, fordi bilisterne ikke opdager, at der er forskel på En P-billet og et P-bevis.

Jeg bliver noget chokeret over at se, at jeg har fået en bøde. Jeg har jo betalt for at parkere der.

Parkering på eget ansvar

Han har ret. Dagen forinden er det samme sket for Gitte Pedersen.

- Jeg orienterer mig på skiltene, da jeg kører ind på parkeringspladsen og læser, at parkering er tilladt mod betaling, forklarer hun. Gitte Pedersen kører derfor ind på den tomme parkeringsplads og vælger en af de båse, der er tættest på automaten. Hun betaler 10 kroner for en times parkering, efterlader P-billetten i forruden og vender tilbage 40 minutter senere.

- Jeg bliver noget chokeret over at se, at jeg har fået en bøde. Jeg har jo betalt for at parkere der, siger Gitte Pedersen. Ligesom Thomas Nielsen kontakter hun Parkzone, men de fastholder, at pladsens skilte er tilstrækkelige.

- Jeg syntes, de burde gøre det mere tydeligt. Jeg orienterede mig i første omgang på skiltet ved indkørslen til pladsen. Der står, at parkering er tilladt mod betaling. Jeg kigger også på det skilt, der hænger foran båsen. Jeg læser første linje og konstaterer, at skiltene er identiske. Men det var de ikke. Først i andet afsnit står der, at P-billetten ikke er gyldig i båsen. Det er vildledende, siger Gitte Pedersen.

Men det er bilistens eget ansvar at orientere sig på anlægget, lyder svaret fra Parkzone.