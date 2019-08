The Sound of Sewing slog sig mandag ned på Torvet, hvor saks og symaskine blev hevet frem. Med erfarne hænder forvandlede de to hollandske syersker esbjergensernes tøj til unikke kunstværker.

Esbjerg: Mandag triller to slidte, sorte damecykler ind på Torvet. Hver trækkende på en kommode fyldt med stof, der skal bruges til at pifte esbjergensernes tøj op. To frivillige slår sig ned på cyklerne for at træde strøm til symaskinerne. En lyseblå frivilligtrøje i størrelse large er projektet for de to hollandske syersker.

Siden 2003 har Karin Arts og Mariken Biegman-van Geel tilføjet fest og farver til tøj verden over. Med deres antikke symaskiner, cykler og kommoder fyldt med tøj har de forvandlet almindeligt tøj til unikke kunstværker. Til Esbjerg Festuge er de kvinderne en del af Esbjerg International Gadeteaterfestival, som sætter et anderledes kulturelt præg på Festugen. De to syersker disker op med sydlig stemning i form af røde, broderede parasoller og en pladespiller med blandt andet italiensk og fransk musik.