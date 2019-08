48-årig esbjergenser brød flere gange sammen i gråd i retten og forsikrede, at hans trusler mod politiet var tomme. Jeg ville aldrig kunne skade mennesker, sagde han og blev løsladt af dommeren efter onsdagens trusler mod politiet på Facebook.

Esbjerg: Tusindevis af esbjergensere har live kunnet se hans sammenbrud og trusler mod politifolk. Mens han blottede sit bryst og viste sine tatoveringer og kaldte sig "den største dæmon", rablede han på engelsk, dansk og måske arabisk eller hebraisk massevis af forkvaklede trusler ud på Facebook. Trusler, som fik mange esbjergensere til at slå alarm onsdag morgen af frygt for, at den 48-årige esbjergenser var en psykotisk galning med planer om bombeterror som i København. Heldigvis viste manden sig at være en psykisk uligevægtig og ulykkelig esbjergenser, der aldrig har begået vold, brugt våben eller på anden måde været farlig mod andre mennesker. - Jeg har været alene i to måneder og været bange. Jeg har ikke haft nogen at snakke med, hulkede manden i et grundlovsforhør torsdag over middag.

I starten af retsmødet virkede den 48-årige klar og talte roligt. Men undervejs i retsmødet brød han sammen flere gange og talte om, at han "sammen med Gud kan kontrollere vandet". Fra artiklen

Forsvareren måtte trøste Først da mandens forsvarer klappede ham på skulderen, faldt han til ro ved de trøstende ord: - De bombesprængninger, som anklageren taler om, har jo ikke noget med dig at gøre, sagde han til den sammenkrøbne grædende mand i retten. Den 48-årige blev for nogle måneder siden forladt af sin kæreste, og siden da er han ifølge sin familie og venner i Esbjerg blevet tiltagende psykisk syg. - Det har aldrig været min hensigt at skade nogen, gentog han mange gange og kaldte sine trusler for et nødskrig. Dommeren valgt derefter at løslade den 48-årige, som forsikrede, at han aldrig vil komme med lignende trusler. Dommeren mener ikke, at der er grund til at frygte, at manden vil komme med nye trusler. - Jeg går gerne ud og snakker med lægerne (på psykiatrisk afdeling, red.), svarede han, da dommeren nævnte muligheden for, at han kan lade sig indlægge eller tvangsindlægge, så han ikke skader sig selv eller andre.

Seks knive i trækvognen Trods løsladelsen fastslog dommeren, at manden stadig er mistænkt og sigtet for truslerne og for overtrædelse af våbenloven. Hvilket han så også har tilstået. Da han blev anholdt på værestedet Refugiet i Esbjerg, havde han seks knive og dolke i sin trækvogn, så han sigtes også for overtrædelse af knivloven. I starten af retsmødet virkede den 48-årige klar og talte roligt. Men undervejs i retsmødet brød han sammen flere gange og talte om, at han "sammen med Gud kan kontrollere vandet". - Jeg kan kalde på vandet. Jeg kan få det til at regne meget, sagde han. - Kan du skade politiet, spurgte dommeren. - Jeg var meget ked af det, fuld og der var meget sort. Det var ondskab, sagde han og fortsatte: - Da jeg blev alene, begyndte jeg at skrive på Facebook. Jeg beklager meget, at jeg har skrevet sådan her. Men nu efter anholdelsen bliver der taget hånd om tingene. Jeg har det meget bedre.

Sendte fra tog En stribe esbjergensere anmeldte trusler udtalt på livesendinger på Facebook, hvor den 48-årige på dansk, engelsk og arabisk sagde, at han ville skyde politiet og virkede psykotisk. Det skete blandt andet på "Info fra borger til borger i Esbjerg", "Esbjerg Køb og Salg" og "PT Hardware". Politiet har blandt andet sikret sig en video/livesending på fem minutter fra et tog. Og en video fra en lejlighed i Esbjerg, hvor han fortæller om at besøge kirken i Kvaglund og politiet, fordi politiet har trampet på ham. Den 48-årige har for 11 år siden fået en behandlingsdom. Denne dom er ophævet efter fem år.