Terapeuter bag fordybelses-weekend på Mandø

MANDØ: Naturen, stilheden, tidevandet og lyden af fuglesang er den kulisse, deltagerne i en kommende sensommer-retræte præsenteres for på Mandø i weekenden fra fredag den 13. til søndag den 15. september på Mandø.

Bag arrangementet står parret Dennis Næsby og Ane Mette Dam fra Øster Vedsted, som sammen driver firmaet Mind&Movement. De er begge uddannede fysioterapeuter, kognitive terapeuter, mindfulness-instruktører og instruktører i qigong, som stammer fra Kina og kombinerer fysiske øvelser med meditation.

Dennis Næsby og Ane Mette Dam har allieret sig med indehaveren af Mandø Bed & Breakfast, Karin Fredskild, som lægger hus, lokaler og overnatning til og sørger for bespisning med gode, lokale råvarer til deltagerne i arrangementet.

- Mandø er et specielt sted, hvor stilheden, naturen, Vadehavet og tidevandets skiften lægger op til sanseoplevelser. Derfor lægger vi op til et arrangement, hvor vi opholder os i de naturskønne omgivelser på øen, hvor vi mediterer i ro og bevægelse, men også har rolige stunder for os selv. Vi vil vandre med tidevandet og opleve hvordan Mandø omsluttes af havet, fortæller Dennis Næsby.

Arrangementet varer fra fredag klokken 10 til søndag klokken 14, og alle måltider er inkluderet i prisen på 3900 kroner. Det samme er transport med traktorbus til og fra øen.

- Vi forventer deltagere fra hele landet, men har sat et maksimumsantal på ti deltagere. Og for at gennemføre det skal vi være minimum seks-otte deltagere, siger Dennis Næsby.