Temper Chokolade springer ud i eddikeeventyr

Chocolatier og madelsker Timothy Ibbitson fra Ribe er nu klar med næste kapital historien om sin virksomhed, Temper Chokolade. Efter succes med både chokolade og is, er han nu klar med hjemmelavede eddiker ud fra et simpelt koncept om, at man ikke kan købe god og smagfuld eddike i butikkerne.

- Jeg begyndte faktisk projektet med hjemmelavet eddike i sommeren 2017, hvorefter det mjød og vin, der skulle bruges, har stået et år og modnet, siger Timothy Ibbitson og forklarer, at det at lave eddike helt basalt består af, at man skal lave vin og kombinere det med en eddikemor, hvorefter processen omdanner sukker til alkohol og videre til eddikesyre.

Tilbage i Ribe kører chokolade- og isproduktionen så godt, at han derfor har kastet sig over endnu et projekt, der nu står og bobler, dufter og fermenterer i hans lejede køkkenfaciliteter hos det tidligere Ribe Jernindustri.

High Quality

I et hjørne af køkkenet står pipetter, briller, reagensglas, gryder og fermenteringsudstyr, og selv om Timothy Ibbitson stadig leger og eksperimenterer med sit nye projekt, så er den første eddike allerede hældt på flaske.

- Man finder ikke mange high-quality eddiker, og det er sådan set det, der ligger bag det hele. Eddike er et af de produkter, jeg kan kontrollere helt fra starten, og smagsvarianterne er uendelige, og det synes jeg er spændende at arbejde med, siger Timothy Ibbitson, der ved, at han lave bedre eddike end det, der i dag findes på markedet.

- Var der er god eddikeproducent i området, ville jeg ikke gøre det. Eksempelvis har jeg også tænkt på at begynde at lave lakrids, men det har vi en rigtig god producent i Sønderjylland, så hvorfor skulle jeg begynde på det? Eddike findes kun i København, og desuden savnede jeg selve fermenteringsdelen af mit arbejde, efter at have arbejdet som bager i mange år, siger Timothy Ibbitson.

På køkkenbordet står eddike lavet på mjød krydret med egespåner og et kar lavet på Ribe Bryghus Brown Ale, og det passer Timothy Ibbitson perfekt, at eddiken kan simre for sig selv, mens han arbejde med sine andre produkter i køkkenet.

- Det er moderne at fermentere ting, og en hjemmelavet eddike er god til blandt andet salater eller det mikrogrønt, man kan købe økologisk i Darum. Det passer perfekt sammen, og jeg ved, der er interesse fra blandt andet restauranter efter produkter som dette, ligesom jeg også gerne vil bruge det til mine egne gavekurve, hvor jeg meget gerne vil have egne varer samt andre lokale produkter i, siger Timothy Ibbitson, der regner med at have omkring 10 varianter af den nye eddike i butikken i det nye år.