Temper Chokolade flytter produktion til Ribes industrikvarter

Den succesfulde chokoladevirksomhed Temper Chokolade flytter produktion af chokolade, is, olier med mere til 4000 kvm i Ribes industrikvarter. Flytningen sker for at få stabilitet i produktionen over de kommende år.

Ribe: Det er fremtiden for bygningerne, der tidligere tilhørte Ribe Jernindustri, der er den primære årsag til, at Temper Chokolade og ejer Timothy Ibbitson flytter produktion fra køkkenfaciliteter i jernindustrien til nye lokaler i Ribes industrikvarter.

Her har man overtaget bygningerne fra virksomheden Vestjysk Malerentreprise, og udover at flytte selve produktionen af Temper Chokolades populære produkter til adressen på Ørstedvej, flytter Timothy Ibbitson og hustruen Maria også privatadresse fra Ribes gågade til Industrikvarteret.

- Vi flytter på grund af pladsen og de gode faciliteter, vi kan få i industrikvarteret. Vi har været heldige, at vi kunne få lov til at være i køkkenet på Ribe Jernindustri, for det har været helt perfekt, men da vi ikke ved, om kontrakten kan fortsætte efter næste sommer, vælger vi at flytte nu for at få stabilitet i vores produktion, siger Timothy Ibbitson, der glæder sig til at komme til at bo, hvor han arbejder.

Det nye køkken bliver på 80 kvm, ligesom der yderligere er 340 kvm til lager og kontor, og da hele grunden er på i alt 4000 kvm, er planen også at opstille et stort drivhus, frugttræer og en stor køkkenhave, så han også her kan dyrke de frugter og grøntsager, han bruger til sine chokolader, is, olier og eddiker.