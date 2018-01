Telesikring henter ny topchef

Esbjerg: Det bliver den tidligere koncerndirektør i SE/Energi og klima Lars Andreasen, der først i 2018 sætter sig i direktørstolen hos den Esbjergbaserede, landsdækkende sikringsvirksomhed Telesikring.

Lars Andreasen sidder aktuelt som kommerciel direktør for NGF Nature Energy og begynder i sit nye job 1. april.

Telesikring ejes af den esbjergensiske familie Egsgaard, der kort før jul annoncerede en millionhandel med TDC. Telekoncernen tilbagekøbte her samtlige sine syv erhvervstelecentre i Jylland, og denne handel menes at have indbragt Egsgaard-familien samt en minoritetsejer i omegnen af 100 millioner kroner.

Lars Andreasen bliver dermed sat i spidsen for en af landets store sikringskoncerner med 130 medarbejdere, der primært koncentrer sig om erhvervskunder herunder særligt detailbranchen, hvor eksempelvis supermarkedskæden Rema 1000 er i kundekartoteket.

- Vi valgte Lars, fordi vi tror på, at han har det kommercielle mind-set, som vi har brug for på rejsen mod et endnu større og bedre Telesikring. Han er en stærk kommunikator og har et virkelig behageligt væsen, siger repræsentant for ejerfamilien Anett Egsgaard.