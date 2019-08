Telesikring får tribune opkaldt efter sig på EfBs hjemmebane

Telesikring bærer i forvejen på en mangeårig "sponsorhistorik" hos EfB, hvor man også på et tidspunkt, da EfB for cirka syv år siden ikke kunne finde en hovedsponsor, delte hovedsponsoratet med Det Faglige Hus, indtil en ny hovedsponsor var fundet.

- Vi er i Telesikring stolte af at få lov til at sætte vores navn på tribunen. Vi støtter EfB i medgang og modgang, og det har vi altid gjort, lyder den kortfattede begrundelse fra firmastifter Ejgil Egsgaard.

Esbjerg: Når EfB søndag skal forsøge at samle tre nye point op i bundopgøret mod Silkeborg IF på Blue Water Arena, er der samtidig foretaget et navneskifte på de smukke stadion.

En loyal sponsor

Hos EfB Elite er administrerende direktør Brian Knudsen selvsagt en glad mand.

- Vi er glade for, at Ejgil Egsgaard og Telesikring har været villige til at træde til med kort varsel og opgradere med et tribunesponsorat. Der er tale om en virksomhed, som loyalt i mange år har støttet klubben, siger EfB-direktøren.

Han og EfB har i forvejen de øvrige tribuneafsnit på Blue Water Arena prydet med navne som Skechers Tribunen og ST Sønderjyllands Tagdækning Tribunen på A-tribunen, mens den modsatte langsidetribune i mange år har heddet Tage Sørensen Tribunen.

Det er i øvrigt ikke nyt for Telesikring at få et stadionanlæg opkaldt efter firmaet. Således kom det tidligere i år frem, at Telesikring havde indgået en aftale med SGI Fodbold, der betyder at klubbens hjemmebane i Guldager Fritidscenter hedder Telesikring Arena.