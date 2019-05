Telesikring får lokalt fodboldstadion opkaldt efter sig

SGI Fodbolds hjemmebane kommer fremover til at hedde Telesikring Arena. Det afsløres samtidig med, at klubben lancerer et nyt sponsorkoncept.

Esbjerg: Når Sædding Guldager Fodbold søndag har premiere på et nyt sponsorkoncept for det lokale erhvervsliv forud for top- og lokalopgøret i Serie 1 mod Varde IF, løfter klubbens nye sponsorudvalg samtidig sløret for et nyt navn til opvisningsbanen ved Guldager Fritidscenter på Præstemarksvej.

Fremover kommer klubbens stadion til at hedde Telesikring Arena.

SGI Fodbold har nemlig indgået en treårig aftale med den landsdækkende sikringskoncern Telesikring, som har hovedsæde i Esbjerg og afdelinger og aktiviteter i hele landet.

Telesikring har i forvejen større og mindre sponsorater i en række bredde- og eliteidrætsklubber, og med navnesponsoratet af SGI's stadion ønsker koncernens stifter Ejgil Egsgaard at støtte den lokale breddeidræt endnu mere.

- En klub som SGI har altid gjort et fantastisk arbejde for børn og unge i Esbjerg - også for mine egen børn. Vi er bare stolte over, at de vil opkalde klubbens stadion efter Telesikring, siger Ejgil Egsgaard, der ikke ønsker at afsløre, hvor meget Telesikring betaler til SGI som følge af aftalen.