Teknik tog børnene tæt på elefanterne

Mads Lind ved sin Barbot. En robot, der kan blande drinks. Den har kostet mange timer at bygge, men delene løber kun op i et par tusinde kroner. Foto: André Thorup

En bartender-robot, virtuel reality, 3D-briller med elefanter og pingviner. Det lyder måske som sjov og ballade. Men makere kan ved at kombinere ny teknik med almindelige ting skabe nye og overraskende produkter og oplevelser, viste en event på Hovedbiblioteket i Esbjerg.

Esbjerg: En bartender-robot er nok svær at småsludre med, men på den anden side har bartenderen så tid til en snak, mens den højteknologiske robot blander drinken til gæsten. I hvert fald har Mads Lind skabt robotten, som han kalder en Barbot. Og den viste han frem for den lidt mere voksne del af publikum ved Maker Event på Hovedbiblioteket i Esbjerg lørdag. - Min Barbot kører efter samme princip som en 3D-printer. Barbotten kører frem og tilbage med et tomt glas, og så lukker ventilerne op for de forskellige flasker med spiritus og sodavand og blander drinks, fortæller Mads Lind. Barbotten har koster et par tusinde kroner at bygge, og det er netop en af ideerne i at være "maker". Det er en person, der bruger ny teknologi, men de fysiske dele i deres "opfindelser" kan være brugte dimser eller billige komponenter fra et byggemarked.

Maker Begrebet Maker er en kulturbevægelse, der buldrer frem i store dele af verden.I Maker-kulturen, som oprindeligt stammer fra USA, er skabelsen i fokus. Idéen går i korte træk ud på at bruge teknologi til at skabe noget selv ved at kombinere moderne teknologi, som eksempelvis laserskærere og 3D-printere med kunsthåndværk, håndværk og opfindsomhed.

Vicky Kim Andersen fra Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg er med til at teste VR-briller på tre af byens plejehjem. Det skal give gangbesværede og andre muligeder for at få oplevelser, blandt andet et besøg på Esbjerg Havn. Ved Maker Event kunne børn og andre prøve at møde elefanter og pingviner helt tæt på. Foto: André Thorup

Hobby og interesse For par tusinde koner har han også bygget en plotter med en CNC-fræser, som eller ville koste måske 150.000 kroner. Den kan udskære bogstaver, skabeloner og lignende. Barbotten har været brugt til firmaarrangementer på Mads Linds arbejdsplads, Webitall i Tarp, som laver hjemmesider og aps - Barbotten er sådan noget, vi sidder i frokostpausen og nørder med, siger Mads Lind, der er uddannet webudvikler. - Jeg er med i dag for sjov, og fordi vi gerne have mere fokus på teknologi. Og fortælle, at man ikke behøver købe tingene rigtig dyrt. Man kan købe enkeltdelene billigt. Maker-ideerne er ren hobby og interesse, men han nyder at vise sine konstruktioner frem.

Virtual reality,hvor man selv er en del af oplevelser, kunne man også prøve med dette avancerede udstyr med briller og en form for joysticks. Foto: André Thorup

VR-briller VR-briller trak mange børn og unge til en af Esbjerg kommunes stande. Brillerne er egentlig beregnet til at give de ældre på Esbjergs plejehjem oplevelser. I øjeblikket afprøves de på tre plejehjem. Vicky Kim Andersen, konsulent & stedfortræder hos Sundhed & Omsorg, vil med deltagelsen gerne fortælle om, hvordan teknologien kan bruges i arbejdet med mennesker, og samtidig vil Esbjerg Kommune gerne i snak med makere og udviklere. - Vi har seks par briller i drift, og der sker meget med teknologi, fortæller hun. Welfare Danmark er et esbjergensisk firma, der udvikler brillerne og laver filmene, også lokale film fra for eksempel havnen. - Er du klar til en tur på savannen, hvor du kan se elefanter, spørger Vicky Kim Andersen en nysgerrig pige, der nikker. Med brillerne på får hun en advarsel: - Du skal ikke blive forskrækket, når pingvinerne kommer tæt på. Og det er også en af ideerne med Maker Event. På de fleste af de 11 stande kan man prøve selv og måske få lyst til at arbejde med teknik på en kreativ og fantasifuld måde. I alt 35 makere var klar til at dele ud af deres viden og projekter til de flere hundrede interesserede, hvoraf langt hovedparten var børn og unge.

Her bliver der udforsket - både teknologi og samarbejde. Foto: André Thorup

