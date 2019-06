Team Rynkeby Vestjylland samlede 2,3 millioner ind til Børnecancerfonden

Debutanten, den 61-årige Birthe Nielsen siger her farvel til børnebørnene Liv og Karl. Birthe danner par med den 68-årige konsulent ved Dahl, Palle Mose Thomsen (tv), som også er med på holdet fra Team Rynkeby. Foto: Per Benny Paulsen

Lørdag morgen blev der vinket farvel til rytterne på Torvet i Esbjerg, hvor mange ægtefæller, børn og børnebørn og bedsteforældre var mødt op for at ønske dem en god tur til Paris.

Esbjerg: Da Team Rynkeby Vestjylland lørdag morgen vinkede farvel til Esbjerg, oplyste Team Manager Jacob Friis Madsen fra Maltbæk ved Vejen, at holdet har samlet ikke færre end 2,3 millioner kroner ind til Børnecancerfonden. Det udløste naturligvis stort bifald fra de mange tilstedeværende på Torvet, deriblandt ægtefæller, børn, børnebørn og bedsteforældre. I forsamlingen sås også den 82-årige Laurits Tørnæs med sin cykel og sit cykeltøj, idet han ledsagede holdet en lille smule på vejen. Laurits Tørnæs har cyklet med Team Rynkeby hele ni gange - sidste gang som 80-årig for et par år siden. Også den 55-årige Finn Ewert Christensen var mødt op, specielt for at sige farvel til én af deltagerne, nemlig Jesper Selvejer. Selv har Finn Ewert Christensen kørt turen fem gange. Karen Maria Elsted Hansen vinkede farvel til sin mand, Brian Elsted Hansen, parrets 17-årige tvillinger, Phillip og Victor, sin far, Peder, og faderens veninde, Anne. Karen Maria, som er forskningssekretær på Sydvestjysk Sygehus, men ansat af Syddansk Universitet, er debutant hos Team Rynkeby og skal under turen bo sammen med en anden debutant, frisør Ulla Ritter fra Salon Madonna.

Serviceteamet er vigtigt Team Manager Jacob Friis Madsen glemte bestemt ikke serviceteamet, som alle blev kaldt frem til ros.Teamet består af 13 mand, deriblandt Michael Jensen fra Silberbauer Cykler og Heidi Benn Lauberg, som er aktiv i Ribe-Esbjerg HH, hvor hun i sidste sæson blev udnævnt til årets frivillige, ligesom Heidi tidligere har været hjælper hos Esbjerg Vikings i speedway.

En efter en blev rytterne præsenteret og sendt af sted fra Torvet. Foto: Per Benny Paulsen

Farvel til børnebørnene Et andet sted på Torvet sagde den 61-årige Birthe Nielsen farvel til børnebørnene Liv på tre år og den femårige Karl. Birthe er også debutant og cykler sammen med sin partner, Palle Mose Thomsen, som i sine unge dage var B-rytter. Birthe er i øvrigt med sine 61 år den ældste af de 11 kvindelige deltagere på holdet fra Vestjylland, mens Palle Mose Thomsen er den ældste mand med 68 år. - Birthe og jeg får en hyggelig tur til Paris, men jeg ærgrer mig en lille smule over, at jeg går glip af DM i cykling her i Esbjerg, fortæller Palle Mose Thomsen. Efter cykelturen til Paris bliver Birthe og Palle i Frankrig i en uges tid for at holde ferie i Monaco. Ved lørdagens arrangement på Torvet var der tale af borgmester Jesper Frost Rasmussen, som selv har været med på en enkelt træningstur med Team Rynkeby Vestjylland. - Det er fantastisk at se, hvor mange mennesker, der er mødt op for at sige farvel og ønske deltagerne en god tur til Paris. Selve resultatet på 2,3 millioner kroner vidner om en stor opbakning blandt de mange velmenende sponsorer, sagde borgmesteren, som også roste rytternes træningsindsats.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen hilser her på den 82-årige Laurits Tørnæs, som kørte med en lille smule af vejen. Husk nu at vende om, sagde Jesper Frost med et smil. Laurits Tørnæs har cyklet til Paris ni gange. Foto: Per Benny Paulsen

Her vinker Karen Muff Jørgensen fra Sydbank farvel. Foto: Per Benny Paulsen