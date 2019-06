Team Rynkeby Vestjylland har samlet et anseligt beløb ind til Børnecancerfonden

Esbjerg: Team Rynkeby Vestjylland er godt på vej til et anseligt beløb til Børnecancerfonden, men på nuværende tidspunkt ønsker Team Manager Jacob Friis Madsen fra Maltbæk ved Vejen ikke at nævne det nøjagtige beløb.

- For det første er donationerne slet ikke slut, og for det andet ønsker jeg først at offentliggøre det endelige beløb, når holdet lørdag den 29. juni om morgenen sætter kursen mod Paris efter en festivitas på Torvet i Esbjerg, fortæller den 42-årige Jacob Friis Madsen, som er med på turen til byernes by for fjerde gang.

Team Rynkeby Vestjylland består af 50 ryttere og et serviceteam på 13 mand, og blandt de mange pedaltrampere er der 12 kvinder. Rytterne kommer fra et geografisk område, som har Ribe, Blåvand, Varde, Sdr. Omme og Vejen som yderpunkter. For en debutant på turen til Paris koster det 18.700 kroner at deltage, men det inkluderer også cykel, hjelm, tøj og en hotelpakke med fuld forplejning.

Deltagerne fra Team Rynkeby Vestjylland skal cykle 1308 kilometer, inden de indtager Paris sammen med i alt 53 andre hold fra Skandinavien og et enkelt fra Tyskland. De mange hold når Paris den 6. juli mellem klokken 13.30 og 14.30. Det vestjyske hold sendes i øvrigt af sted fra Torvet i Esbjerg af borgmester Jesper Frost Rasmussen, som vil holde en tale og ønske dem en god tur, men inden da har alle deltagerne trænet mindst 4.000 kilometer ved træningsaftener forskellige steder fra og ved deltagelse i diverse løb som Grejsdalløbet og Grindsted Stjernetur.