Team Esbjergs guldpiger bliver fejret på fredag

Esbjerg: Team Esbjerg sikrede sig tirsdag det danske mesterskab i håndbold for kvinder, og det skal naturligvis fejres.

Fredag trækker byen i festtøjet og gør klar til at hylde guldpiger på Torvet.

Spillerne kører fredag den 24. maj klokken 15.35 fra Blue Water Dokken i veteranlastbilen MB312, og de forventes at ankomme til Torvet i Esbjerg cirka klokken 16.00.

- Jeg ved, at mange vil gerne takke spillerne for en suveræn indsats, og det bliver der rig mulighed for på Torvet i Esbjerg ved denne festlige lejlighed. Danmarksmestrene skal have lov til at vise guldet frem, mens byen fejrer holdet, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, som haster hjem fra Sydkorea for at deltage i fejringen, i en pressemeddelelse.

På Torvet vil Jesper Frost Rasmussen sige et par ord til holdet, og den officielle fejring vil også byde på musik, taler, interviews og andre festlige indslag.

Esbjerg Kommune inviterer alle til at møde op og være med til at fejre holdet.

For tre år siden vandt Team Esbjerg også det danske mesterskab og dengang var Torvet i Esbjerg fyldt med feststemte mennesker, der ville hylde pigerne.