Team Esbjerg så sig ikke tilbage

Skanderborg måtte tidligt slippe taget i Team Esbjerg, der vandt en sikker sejr på 34-22 i den østjyske by.

HÅNDBOLD: Klasseforskellen var ventet på forhånd.

Og klasseforskellen kunne ses på måltavlen.

Team Esbjerg vandt som ventet udekampen mod oprykkerne fra Skanderborg, og som de fleste nok også havde regnet ud på forhånd, blev der heller ikke spænding om udfaldet. Dertil er Team Esbjerg bare alt for stærk en modstander for østjyderne. Men derfor skal arbejdet jo udføres alligevel, og det må man konstatere, at Team Esbjerg gjorde med en sejr på 34-22.

Hjemvendte Line Jørgensen scorede kampens to første mål, og vestjyderne var foran gennem hele kampen. Skanderborg fulgte med de første 12-13 minutter, hvor hjemmeholdet kun var bagud med et enkelt mål, men herfra øgede gæsterne bare føringen. Øgede og øgede.

Team Esbjerg førte 16-11 ved pausen, og i den sidste halve time indkasserede oprykkerne meget dyre lærepenge.

Line Jørgensen scorede syv mål på 10 forsøg og blev topscorer.

Marit Røsberg Jacobsen scorede seks gange på otte forsøg, og playmaker Kristina Liscevic strøede om sig med oplæg til scoringer og bidrog selv med fire mål. Så havde det ingen betydning, at Estavana Polman blot ramte målet en enkelt gang, og at både hun, Annette Jensen og brændte fra syvmeterstregen.