Taxastriden på Fanø fortsætter: Esbjerg Taxa lurer i kulissen

Aftalen om taxakørsel på Fanø skal evalueres til marts. Allerede nu har Fanø Taxa svært ved at se samarbejdet fortsætte. Esbjerg Taxa viser interesse i at overtage.

Selv om tiltagene ifølge ejer af Fanø Taxa, Fritz Quistorff, har betydet, at forretningen nogenlunde kan gå i nul, er han dog meget utilfreds med aftalen. Han kalder det nuværende serviceniveau med begrænsede åbningstider for "decideret flovt". Derfor vil han ikke fortsætte.

I første omgang havde Fanø Taxa planlagt at lukke, da de fra den 1. januar mistede Fanø Kommunes visiterede kørsel til Esbjerg Taxa. Forretningen kunne simpelthen ikke længere løbe rundt. Den 23. januar indgik de dog en ny aftale med Fanø Kommune, hvor de fik dele af den kommunale kørsel tilbage. Samtidig fik de af kommunen tilladelse til at begrænse åbningstiderne.

Til gengæld har Esbjerg Taxa vist interesse for at overtage - endda i så høj grad, at hyrevognsselskabet allerede har haft kontakt med kommunen.

Et enigt byråd på Fanø besluttede sidste år, at man ville stoppe samarbejdet med Sydtrafik og ændre den visiterede kørsel med det formål at spare omkring en million kroner.Både busdriften og den visiterede kørsel blev sendt i udbud og vundet af henholdsvis De Blå Busser og Esbjerg Taxa. Det viste sig dog efterfølgende, at kommunen kun kunne spare cirka det halve. Hvis Fanø Taxa trækker stikket fra den ene dag til den anden, kan der gå tid inden et nyt firma er på plads. Det så man i sommeren 2016, hvor kommunen til sidst så sig nødsaget til at lave en forbedret aftale med Fanø Taxa for at bevare taxakørslen.

Vil have den visiterede kørsel tilbage

Forhistorien er den, at Fanø Taxa før 1. januar stod for al visiteret kørsel på øen. Det vil sige specialkørsel af blandt andet ældre til lægebesøg, genoptræning og handicapkørsel. Økonomien fra den kørsel var medvirkende til, at taxaselskabet også kunne have bedre åbningstider.

Det blev dog fra politisk side besluttet at sende den visiterede kørsel i udbud i efteråret sammen med buskørslen. Her trak Esbjerg Taxa det længste strå, da Fanø Taxa ikke bød på kørslen. Fanø Taxa manglede nemlig en buslicens, som kommunen nu krævede for at køre visiteret kørsel. En anskaffelse af buslicens ville ifølge Fritz Quistorff have været forbundet med alt for høje omkostninger for Fanø Taxa, og derfor bød han ikke.

Fritz Quistorff mener dog, at kommunen må slække på kravene igen, hvis den fortsat vil have taxakørsel på øen. Han ser kun én løsning.

- Hvis ikke man (kommunen, red.) er villig til at give den visiterede kørsel tilbage til Fanø Taxa, kan vi ikke se nogen grund til at fortsætte, siger Fritz Quistorff.