Taxa kom 24 timer for sent: Det kan man simpelthen ikke byde kunder

Endnu en gang er der klager over Esbjerg Taxas prioritering af servicen i og omkring Ribe, efter at en taxa kom 24 timer for sent til en aftale i Varminglund. Esbjerg Taxa beklager sagen, som man kalder en menneskelig fejl, men undrer sig over, hvorfor borgere altid kontakter pressen frem for at løse sagen parterne imellem.

Ribe: Det blev en ærgerlig afslutning på en hyggelig sammenkomst, da fem personer i sidste uge mødtes på Varminglundvej vest for Ribe. Omkring kl. 23.00 besluttede fire personer fra selskabet sig for at bestille en taxa for at blive kørt til Ribe og Gredstedbro, og efter at have kontaktet Esbjerg Taxa fik man at vide, at der ville være en vogn på adressen om en time. Taxaen kom bare aldrig. Kl. 00.15 blev der igen ringet, og man fik nu at vide, at Esbjerg Taxa havde en vogn i Ribe, og at den ville komme ti minutter senere. Den kom bare ikke. - Vi havde nu nået det tidspunkt, hvor vi gerne ville hjem, men da vi endnu engang ringer til Esbjerg Taxa får vi til vores store overraskelse at vide, at taxaen er kørt til Esbjerg, hvilket den unge medarbejder i omstillingen heller ikke forstår. Sådan gengiver Erik Hansen fra Gredstedbro i store træk den aften, hvor omstillingen herefter ikke kunne love, at der ville komme en taxa ud til os. - Vi er rystede. Sådan en behandling kan man simpelthen ikke tilbyde kunder, siger Erik Hansen og forklarer, at han som sur afskedssalut til Esbjerg Taxa siger, at han vil gå til JydskeVestkysten med den dårlige oplevelse. Men dagen efter sker der noget bemærkelsesværdigt.

Ikke første gang Det er ikke første gang, der er klager fra kunder i Ribe over Esbjerg Taxa, som mange mener leverer dårlig service i Ribe. Senest i en artikel fra begyndelsen af februar, hvor der blev berettet om kold krig, der var brudt ud om taxabetjeningen af Ribe. Her var det manglende betjening ved Danhostel Ribe, der på Facebooksiden Ribe-områdets fremtid fik masser af kommentarer fra borgere, som i en del tilfælde er meget kritiske over for Esbjerg Taxa.

Beklagelig fejl Erik Hansen forklarer, at der 24 timer senere højst overraskende havde holdt en taxa i indkørslen på Varminglundvej 18, og Erik Hansen er selv af den opfattelse, at man fra Esbjerg Taxas side har sendt en vogn dagen efter for at kunne sige, at de havde sendt en vogn, bare til den forkerte dato, hvis han skulle beslutte sig for at gå til pressen. Denne teori afviser formand og daglig leder hos Esbjerg Taxa, Torben Kirketerp, der ved at gå denne aftens trafik igennem kan se, at der har været en taxa omkring Varminglund, men at den af uvisse årsager ikke har fundet frem til den rigtige adresse, og at man samtidig har sat et "haster"-tegn på denne tur. - Vi har ikke nogen i firmaet, der er her for at genere kunderne. Vi kører der, hvor turene er og hvor kunderne er, og i denne sag er der sket en eller anden beklagelig fejl. Men jeg vil jo gerne opfordre folk til at ringe til mig i stedet for altid at gå til pressen. Folk er altid velkomne til at henvende sig, så vi kan finde ud af, hvad der er gået galt, siger Torben Kirketerp, der mener, den menneskelige fejl kan være opstået med et datoskift omkring midnat.

Burde ikke overraske Torben Kirketerp bekræfter, at man har sendt en vogn til Varminglund 24 timer senere som følge af fejlen, men Erik Hansen giver ikke meget for Esbjerg Taxas forklaring. Han mener i stedet, at de måske har fået en bedre tur til Esbjerg, og derfor har droppet turen til Varminglund. Med flere hundredetusinde ture årligt burde det ikke overraske Esbjerg Taxa, at der er et datoskift omkring midnat. - Er det ikke på tide, at Esbjerg Taxa finder en løsning, hvor kunder i Ribe kan betjenes tilfredsstillende, for jeg synes de giver en utrolig dårlig service. Erik Hansen roser derimod Solveigs Taxi i Rødding for alt det, Esbjerg Taxa ikke gør og Solveigs Taxi bekræfter over for JydskeVestkysten, at man igennem den seneste tid har fået stadig flere ture til Ribe-området.