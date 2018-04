Tatovør konkurs: Presset branche kræver første offer i Esbjerg

Det kom blandt andet til udtryk forleden, hvor indehaveren af selskabet House of Ink Esbjerg ApS med tre ansatte gik konkurs efter begæring fra Skat. Selskabet, som havde en såkaldt franchise-aftale med den landsdækkende kæde House of Ink, havde adresse i Kongensgade tæt på Torvet, og ifølge kurator, advokat og partner Dan B. Larsen, Advokatselskabet Dahl, fortsætter House of Ink med en ny franchisetager.

Udenlandsk arbejdskraft

En oplysning, som direktøren og den nu forhenværende indehaver af House of Ink Esbjerg ApS, Patrich Aaskov, udbygger:

- Konkurrencen har været benhård især i det seneste år. Vi har ønsket at give folk en ordentlig løn og kunderne en ordentlig kvalitet, men nogen underbyder markedet og kan for eksempel sælge en heldags session til halv pris, siger Patrich Aaskov, som har drevet House of Ink i Esbjerg siden 2013.

Også andre i branchen erkender, at konkurrencen er voldsomt skærpet.

Jesper Bloch har været med i mange år i Esbjerg og rykkede for seks-syv år siden fra privaten til et butikslokale med Acuink.com Tattoo på hjørnet af Skolegade og Stormgade. På et tidspunkt havde han to ansatte, men i dag er han blot sig selv, og holder fast i at pris og kvalitet hænger uløseligt sammen.

- Jeg synes grundlæggende, at konkurrence er sund, men der er ingen tvivl om, at den er blevet meget hård gennem de seneste år, hvor vi også her i branchen oplever den samme udvikling som i håndværkerfagene, hvor vi ser meget østeuropæisk arbejdskraft, siger Jesper Bloch.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra den nye frachisetager af House of Ink i Esbjerg.